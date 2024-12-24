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數百藏人抗議金沙江修建大壩 被毆打、逮捕？中方沒否認

中國新聞組／北京24日電
西壩居民下跪懇求官員阻止大壩建設。(視頻截圖)
西壩居民下跪懇求官員阻止大壩建設。(視頻截圖)

中國在金沙江上游興建大型水電站，BBC報導，今年2月四川藏人居住區的多名藏民和僧侶曾抗議當局強行要求他們搬遷，卻傳出數百人遭逮捕、毆打等嚴厲鎮壓，當局更嚴控當地進出人車。中國駐英國大使館未否認抗議及鎮壓事件，僅回應「中國是一個法治國家，嚴格保障公民依法表達關切、提供意見或建議的權利。」

BBC報導，多年來，中國當局一直計畫在德格縣和江達縣之間的山谷中建設大型的崗托（藏語稱「坎托」）大壩及水電站。一旦建成，大壩的水庫將淹沒對藏人具有文化和宗教重要意義的地區，這裡有幾個村莊以及保存著神聖遺物的古老寺院。其中一座寺院是擁有700年歷史的旺堆寺（藏語稱旺托寺），其牆壁上因繪有罕見的佛教壁畫而具有特殊的歷史價值。

根據BBC取得的疑似公共招標文件顯示，為了修建大壩，將有4287名居民需要搬遷。當地居民表示，從一開始他們就未能「以有意義的方式」參與大壩的商討，比如，他們獲得的資訊不足，而且當局未有提供藏語翻譯。政府曾向居民承諾，只有80%的居民同意，項目才會繼續推進，但「沒有證據顯示項目曾獲得同意」；且官員也未提供有關安置選項及補償的具體資訊。

極度的不安讓村民和僧侶決定舉行抗議，從經過核實的影片中可看到抗議者呼籲當局停止驅逐，讓他們留下來，身穿紅袍的僧侶和村民跪在塵土飛揚的道路上，伸出大拇指，這是藏人傳統的乞求寬恕方式。

然而當局迅速展開鎮壓，不僅在抗議中逮捕數百人，還對山谷中的住戶進行突襲搜查。一段尚未經證實但廣泛傳播的影片顯示，中國警察在一條道路上推倒一群僧侶，疑似在執行逮捕行動。

據藏人消息來源稱，許多人被拘留數周，其中一些人遭到嚴重毆打，甚至包括70多歲的老人。另一位消息人士表示，他的一名朋友被拘留並連續幾天受到審訊，「當他無法提供他們想要的答案時，六、七名安保人員在幾天內輪流毆打他。」聯合國的信函也提到了抗議者被拘留及使用武力的情況，指出「許多抗議者被中國警察嚴重毆打，導致需要住院治療」。

據了解，鎮壓後，當地藏人面臨更嚴格的限制。與外界的聯繫進一步減少、監控增強。消息來源稱，那些仍可以聯繫上的人因為害怕再次遭到鎮壓，已不願再多說話。另一位消息人士說，他最後一次與親友聯繫是在2月底，「當我聯繫上他們時，他們說不要再打電話了，否則會被逮捕。他們非常害怕，迅速掛斷電話。」

上百名藏民和僧人2月初到德格縣政府門外，抗議當局因為興建水電站而逼遷。(視頻截圖...
上百名藏民和僧人2月初到德格縣政府門外，抗議當局因為興建水電站而逼遷。(視頻截圖)

大使館 聯合國

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