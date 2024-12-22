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湖北1福利院窗戶無玻璃還反鎖 冷風灌入…老人蹲地發抖

中國新聞組／綜合報導
福利院裡破舊不堪。(取材自瀟湘晨報)
福利院裡破舊不堪。(取材自瀟湘晨報)

號稱「脫貧」的中國農村竟出現了「老人監獄」？據報導，湖北天門市拖市鎮一農村福利院被網友爆料稱破舊不堪，冬天窗戶無玻璃，任由冷風從鐵欄杆吹進房舍，凍得老人們瑟瑟發抖；房舍也特別簡陋，水泥地上只有簡單的床、桌子及糞坑，老人還被鎖屋內。爆料視頻引來大批網友撻伐：「痛心，這不是養老院，是虐老院」，「連監獄都不如，簡直沒有人性」。

瀟湘晨報報導，有爆料視頻顯示，該養老院為拖市鎮「良場養老院」，房舍內為水泥地，寒冬時節窗戶上沒有玻璃，只有生鏽的鐵柵欄，房內只有一張簡陋的床和桌，桌子上有「拖市福利院」字樣。床上的被子也是千瘡百孔，一名老人蹲在地上，雙手插袖。隔壁還住了一個青年人，房內設施同樣簡陋。房屋外面均上了鎖，堪比監獄。

何場村村委會主任梁先生21日表示，該養老院即拖市鎮農村福利院，在他們村。梁先生說，該養老院住的都是智力障礙、年紀太大的人，且門前有一條公路，所以鎖了門。裡面人的生活物品有專人供應。至於視頻反映的情況，正在核實。

天門市民政局工作人員表示，會將情況反映給領導處理。另據封面新聞，湖北農村養老院被曝環境惡劣，將進行調查。

另據視頻，鎮政府工作人表示，這養老院是私人承包，因為之前有老人想不開，環境確實比較差，目前準備遷址了，好像要被全市統一收到別處。

此事也讓網友罵翻，形容「牢房都不如」、「跟牛圈馬圈沒區別」、「領導應該自己住進去試試，簡直沒有人性」，對於村委會的說法網友也無法接受，「我們這邊也是鄉鎮，敬老院是兩人間帶洗浴室啊，不能因為他們智力低下就這樣對待」，也痛批政府人員，「會向上級反映？此前一直是吃乾飯的？」

視頻中，這處福利院的門還被從外面上了鎖。(取材自瀟湘晨報)
視頻中，這處福利院的門還被從外面上了鎖。(取材自瀟湘晨報)
福利院的「窗戶」沒裝玻璃，近日冬季嚴寒，房舍裡的老人被灌進來的冷風凍得蹲在地上直...
福利院的「窗戶」沒裝玻璃，近日冬季嚴寒，房舍裡的老人被灌進來的冷風凍得蹲在地上直發抖，看了令人不忍。(取材自瀟湘晨報)

養老院 監獄 福利

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