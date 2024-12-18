中婦在澳洲被棄屍 台裔夫遺體尋獲 疑欠債遇害、鎖定2嫌

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

33歲中國女子李卓君（Zhuojun "Sally" Li）日前被發現棄屍澳洲 雪梨機場附近，而她的台灣裔丈夫陳家寶（Jai-Bao "Rex" Chen）則行蹤成謎。警方於當地時間17日下午2點左右在李女陳屍地點附近，找到疑為失蹤丈夫的遺體。警方17日並稱，兩人可能是因欠錢被殺害，至少可能有兩人涉案，歹徒已逃離澳洲。

李卓君的母親11月下旬因聯繫不上女兒，報警協尋。12月9日，有民眾於雪梨機場附近的約瑟夫班克斯公園（Sir Joseph Banks Park）灌木叢中，發現李卓君的遺體遭塞入塑膠袋中，且已嚴重腐爛。警方表示，她同為33歲的丈夫陳嘉寶下落不明。

News.com.au報導，警方在李卓君陳屍處附近進行搜查，結果於當地時間17日下午2點左右尋獲第二具遺體，遺體身分尚未獲得證實，但警方發言人達哈提（Danny Doherty ）在記者會表示，警方推測很可能是陳家寶，稱遺體泡在溪流中，鑒於屍體腐爛程度，可能難以辨識死者身分。兩人可能遭鎖定殺害，證實先前懷疑第三方涉案的可能。

警方指出，目前已鎖定兩名嫌犯，且皆已逃往海外，正與台灣和北京當局聯繫，懷疑嫌犯殺人動機可能是金錢，而由於死者屍體嚴重腐爛，確切死因仍有待進一步調查釐清。

「衛報」（The Guardian）報導，警方已聯繫陳男在台灣的親屬。

警方認為，這對夫妻在雪梨以西的格林納克（Greenacre）被殺後同時遭棄屍，遇害時間為11月底左右。

根據警方的說法，已掌握到一條強而有力的調查線索，顯示犯案動機可能涉及「欠錢」，而且至少可能有兩人涉案。警方認為兇手先前往昆士蘭州（Queensland），然後潛逃國外。

警方表示，陳男手機已在昆士蘭州尋獲，而且可能被涉案人士使用過。警方正在跟昆士蘭州警方及台灣、中國當局合作調查。

警方也試圖消除外界「影射」陳男可能涉及李女命案的說法，表示「事情顯然不是這樣」。