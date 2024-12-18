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重慶市前副市長熊雪受賄1.48億 一審判死緩

中國新聞組／北京18日電
河南省鄭州市中級人民法院17日公開宣判重慶市人民政府前副市長熊雪受賄案，對被告人熊雪以受賄罪判處死刑。(央視截圖)
河南省鄭州市中級人民法院17日公開宣判重慶市人民政府前副市長熊雪受賄案，對被告人熊雪以受賄罪判處死刑。(央視截圖)

河南鄭州市中級人民法院17日公開宣判重慶市人民政府前副市長熊雪受賄案，對被告人熊雪以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。對熊雪犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

央視新聞客戶端報導，經審理查明：1999年至2023年，被告人熊雪利用擔任重慶市南岸區副區長，重慶高新區管委會副主任，重慶北部新區管委會副主任、主任，重慶兩江新區管委會副主任，重慶市永川區委書記，重慶市商務委員會主任，重慶市發展和改革委員會主任，重慶市人民政府黨組成員、副市長，重慶高新區黨工委書記等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程承攬、用地審批等方面提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.48億多元(約2031萬美元)。

鄭州市中級人民法院認為，被告人熊雪的行為構成受賄罪。熊雪受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於熊雪受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得贓款贓物及孳息已全部追繳，具有多個法定、酌定從輕處罰情節，依法對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

鄭州 河南

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