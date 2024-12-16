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四川非法屠宰場宰殺「病死豬」恐流向市場、被吃下肚

中國新聞組／即時報導
屠宰廠內，屠夫將生豬掛上鐵鉤。（取材自新京報）
屠宰廠內，屠夫將生豬掛上鐵鉤。（取材自新京報）

四川達州開江縣爆出至少5家無證非法屠宰廠，內部環境髒亂。新京報記者今年9月臥底調查發現，大量未經檢疫、來源不明的「問題豬肉」流向市場。記者與當地居民就屠宰黑窩點亂象向開江縣紀委監委報告。目前，五家非法屠宰廠均被關停或整合至大型屠宰企業內。

新京報報導，記者接獲線報後以商販身分，先後多次臥底進入位於開江縣永興鎮、講治鎮及回龍鎮等地的五家生豬屠宰廠。這五家生豬屠宰廠均在未取得「生豬定點屠宰證」的情況下開展經營活動。

這些廠內氣味惡臭刺鼻，豬內臟隨地可見，地面污水橫流。本應負責檢疫、為豬肉安全把關的官方獸醫不見蹤影。等待裝運豬肉的貨車深夜停靠在屠宰廠外，以開江縣為中心，將這些豬肉跨區域銷售至周邊各大縣市。

更值得注意的是，一家位於回龍鎮的屠宰廠曾在今年2月底被查封，可不到一個月，該屠宰廠「死而復生」，重新做起了生意。

據報導，屠宰人員赤裸上身，未穿戴任何防護裝備，將豬內臟隨意丟在地上，地面污水橫流。在一個昏暗濕膩的角落裡，屠宰人員將豬血丟進一個汙水池裡煮沸。不久，煮好的豬血冷卻後被商販們直接打包帶走。

除開江縣講治鎮這家屠宰廠外，位於甘棠鎮、永興鎮、長嶺鎮及回龍鎮的四家屠宰廠，衛生環境同樣不容樂觀。在永興鎮的屠宰廠內，大量生豬器官被丟到一個充滿污垢的泔水桶中。豬圈內，一些生豬倒在地上低聲嚎叫，呼吸困難，疑似病豬。

報導指出，廠內的一名屠宰人員表示，進廠前就已死亡或是生病的「問題豬」，往往會被優先宰殺。 「就像賣菜一樣，先得把差的菜賣了。」對方還透露，在廠裡，一般正常的生豬可以賣到11、12元一斤，「病死豬賣得便宜，幾塊錢一斤。如果顏色好的話，可多賣幾塊錢，顏色不好就少賣幾塊錢。」

中國實行生豬定點屠宰、集中檢疫制度，即除農村地區個人自宰自食，任何單位和個人未經定點，不得從事生豬屠宰活動。 「生豬定點屠宰證」是鑑定屠宰廠是否合法的必要條件。

而涉事5家屠宰場均無「生豬定點屠宰證」，有職員稱，廠內豬肉上所有蓋好的合格章均為商販或屠宰人員私蓋，這在廠裡並不是什麼秘密，「章放在那，自己拿去蓋就行了。檢疫、取樣這些都不用。」

開江縣農業農村局表示，開江縣的5家非法屠宰廠已被關停或被整合至一家大型屠宰企業內。

位於開江縣永興鎮的生豬屠宰窩點。（取材自新京報）
位於開江縣永興鎮的生豬屠宰窩點。（取材自新京報）

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