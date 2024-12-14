餐廳老闆女兒「戀愛腦」愛上取餐外賣員 3個月被騙8萬

外賣員向李小姐索討錢財聊天紀錄。（取材自澎湃新聞）

上海一家餐飲店老闆20多歲的女兒李小姐，愛上了前來取餐同樣20來歲的外賣員唐某，唐某藉著編造各種理由，不到3個月向李小姐前後騙了近8萬元（人民幣，下同）。李小姐的家人獲悉後報警，唐某被逮後，稱行騙是因為發現李小姐是個家境不錯又好騙的「戀愛腦」，他和李小姐「交往」間還劈腿多名女子，讓知道事情真相的李小姐幾乎崩潰。

據澎湃新聞報導，11月2日，20來歲的李小姐在家人的陪同下到閔行公安分局吳涇派出所報案稱，李小姐家中經營著一家餐飲店，8月的一天，她遇到了前來取餐的同樣20來歲的外賣員唐某，二人一見如故，迅速發展成為戀人關係。

家境優渥的李小姐在交往過程中出手十分大方，面對唐某的訴求也都一一滿足。隨著二人陷入熱戀，唐某頻繁要求李小姐轉帳匯款，短短3個月李小姐就在唐某身上花了近8萬元。直到李小姐因「入不敷出」向家中要錢，家人聽了他們的交往細節，懷疑女兒被騙遂報警求助。

報案後，民警根據李小姐提供的轉帳記錄分析錢款去向，並發現唐某在近3個月內的大額消費明顯增多。此外，民警還發現唐某故意在聊天過程中，將李小姐的轉帳定義為戀愛期間的借款或者自願贈與 。11月21日成功抓獲剛返滬回家的唐某。

到案後，唐某交代，他發現李小姐是個「戀愛腦」，家境不錯且不經世事。於是他編造「交通事故撞到人，要賠償5000元」「要4000元洗掉紋身」等各種理由騙取李小姐的轉帳。為了混淆視聽，進一步偽裝詐騙行為，他還多次巧立名目，以「情人節」、「探望老人」等理由向李小姐「借」錢，共計騙取8萬餘元。

值得一提的是，警方發現，在與李小姐戀愛期間，唐某同時和老家的多位女子保持著曖昧關係。目前，犯罪嫌疑人唐某因涉嫌詐騙罪被閔行警方依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。