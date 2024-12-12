我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳政府要出手 施壓Meta和Google等科技巨擘為澳洲新聞付費

2025中國赤字率目標可能訂為4% 創近年新高

湖南賣菜翁凌晨占位 碼好菜回車內燒炭取暖 幾個手指燒沒了

中國新聞組／北京12日電
老農在三輪車上睡覺時以炭火爐取暖，致一氧化碳中毒死亡。（視頻截圖）
老農在三輪車上睡覺時以炭火爐取暖，致一氧化碳中毒死亡。（視頻截圖）

湖南祁陽縣一名老農，為了賣菜占個好攤位，凌晨就開三輪車到祁陽縣農貿市場外邊的路邊擺攤，在路上擺好蔬菜後便在三輪車上睡覺，由於夜深天冷，他在車內點炭火爐取暖，被發現時已經因一氧化碳中毒，趴在火盆上身亡，右手幾個手指都燒沒了。

來源：YouTube

綜合媒體報導，事發時周圍商戶稱這個老人今年約60歲，他當時他把三輪車停好位置，把蔬菜碼的整整齊齊後就進入三輪車裡避寒睡覺，殊不知就是這個舉動讓老人送了命。

老人生前把要賣的菜都擺得整整齊齊。（視頻截圖）
老人生前把要賣的菜都擺得整整齊齊。（視頻截圖）

事發後現場群眾發現後及時撥打了急救電話，老人被發現時已經趴在火盆上了，而且手指也在燃燒，那個火盆還沒有完全熄滅。因為三輪車駕駛室裡空間狹小而且又是密封的，所以就出事了。老人家屬得知後將老人的遺體帶了回去，官方已經介入調查。

老農車上的炭盆。（視頻截圖）
老農車上的炭盆。（視頻截圖）

事發後網友對此唏噓不已，「好難過，為了賣點菜賺點生活費，結果命都沒了」、「要是老人家知道一點常識也不會有如此下場」、「他最後一定像『賣火柴的小女孩』一樣看見了溫暖美好的天堂」。

也有網友說這位老人也是許是家中頂梁柱，他的離世一個家庭的支柱就倒了，「快過年了發生這樣的事，可憐啊」、「但願老人家在天堂快樂，以後也不用再受苦了」。也有網友說這個三輪車看上去像是新的，新車密封好，如果當時開了擋風玻璃也許老人不會這樣。

上一則

2025中國赤字率目標可能訂為4% 創近年新高

延伸閱讀

河北、湖南70大病患兒家庭 投資「公益理財」被騙千萬

河北、湖南70大病患兒家庭 投資「公益理財」被騙千萬
湖南長沙縣公文 200多字至少7處錯 網嘲：漢字都不會寫？

湖南長沙縣公文 200多字至少7處錯 網嘲：漢字都不會寫？
湖南1縣擁千噸金礦、值6000億元 網掀「回老家挖金」

湖南1縣擁千噸金礦、值6000億元 網掀「回老家挖金」
湖南同鄉會卡拉OK賽 歌舞熱鬧

湖南同鄉會卡拉OK賽 歌舞熱鬧

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
疑似上海綠地老董張玉良的男子在KTV包廂接受性服務。（取材自X平台）

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

2024-12-08 05:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
學者估計中國低收入人群約有9億人。（界面新聞）

中國低收入人口約有9億 6億人月入僅138美元

2024-12-10 11:39
阿塞德（左）2015年接受傅曉田採訪。（取材自X平台）

敘利亞變天／阿塞德曾接受秦剛的情婦採訪 照片被翻出

2024-12-10 10:35

超人氣

更多 >
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡