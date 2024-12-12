湖南賣菜翁凌晨占位 碼好菜回車內燒炭取暖 幾個手指燒沒了

老農在三輪車上睡覺時以炭火爐取暖，致一氧化碳中毒死亡。（視頻截圖）

湖南祁陽縣一名老農，為了賣菜占個好攤位，凌晨就開三輪車到祁陽縣農貿市場外邊的路邊擺攤，在路上擺好蔬菜後便在三輪車上睡覺，由於夜深天冷，他在車內點炭火爐取暖，被發現時已經因一氧化碳中毒，趴在火盆上身亡，右手幾個手指都燒沒了。

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綜合媒體報導，事發時周圍商戶稱這個老人今年約60歲，他當時他把三輪車停好位置，把蔬菜碼的整整齊齊後就進入三輪車裡避寒睡覺，殊不知就是這個舉動讓老人送了命。

老人生前把要賣的菜都擺得整整齊齊。（視頻截圖）

事發後現場群眾發現後及時撥打了急救電話，老人被發現時已經趴在火盆上了，而且手指也在燃燒，那個火盆還沒有完全熄滅。因為三輪車駕駛室裡空間狹小而且又是密封的，所以就出事了。老人家屬得知後將老人的遺體帶了回去，官方已經介入調查。

老農車上的炭盆。（視頻截圖）

事發後網友對此唏噓不已，「好難過，為了賣點菜賺點生活費，結果命都沒了」、「要是老人家知道一點常識也不會有如此下場」、「他最後一定像『賣火柴的小女孩』一樣看見了溫暖美好的天堂」。

也有網友說這位老人也是許是家中頂梁柱，他的離世一個家庭的支柱就倒了，「快過年了發生這樣的事，可憐啊」、「但願老人家在天堂快樂，以後也不用再受苦了」。也有網友說這個三輪車看上去像是新的，新車密封好，如果當時開了擋風玻璃也許老人不會這樣。