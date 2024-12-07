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無差別傷人頻傳 中國政法委書記：對重大惡性犯罪從快從重刑處

記者陳宥菘／即時報導
中國中央政法委書記陳文清日前在湖北調研時強調，對重大惡性犯罪，要依法「從快從重」刑處。（中新社）
中國中央政法委書記陳文清日前在湖北調研時強調，對重大惡性犯罪，要依法「從快從重」刑處。（中新社）

中國近期無差別傷人事件頻傳，中國中央政法委書記陳文清日前在湖北調研時強調，要紮實進行「化解矛盾風險維護社會穩定」專案治理，加強社會治安整體防控，全力確保元旦、春節前後社會安全穩定。他並指，對重大惡性犯罪，要依法「從快從重」刑處。

根據新華社7日晚間報導，陳文清4日至6日赴湖北考察時表示，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，貫徹落實習近平法治思想和總體國家安全觀，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅持懲防並舉、標本兼治、綜合治理、形成合力，「全力確保元旦、春節前後社會安全穩定」。

陳文清考察了湖北省委會法委、武漢市城市運作管理中心、荊州市荊州區東城派出所、孝感市孝南區綜治中心，研究社會治安綜合治理、矛盾糾紛化解、有關群體服務管理等情形，強調要紮實進行「化解矛盾風險維護社會穩定」專案治理，加強社會治安整體防控，強化重點場所、重大活動管理和社會面巡控，提高街頭見警率，切實增強人民群眾安全感。

他也要求，要以縣級為重點加快推進綜治中心規範化建設，要抓緊抓實刑滿釋放人員安置幫教、嚴重精神障礙患者管理救助、未成年人犯罪預防治理等工作。

在湖北省高級人民法院、荊州市沙市區人民檢察院調查時，陳文清強調，要全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，當寬則寬、該嚴則嚴、寬嚴相濟。

他還強調，司法審判工作中「要充分考慮犯罪行為的社會危害性」，注重人民的實際感受，以事實為根據、以法律為準繩，做到公正司法。「對重大惡性犯罪，要依法從快從重刑處，實際維護人民合法權益」。

此前，陳文清11月下旬曾主持召開專題會議，要求全國政法機關深入開展「化解矛盾風險、維護社會穩定」專項治理，並著力加強社會治安整體防控，強化社會面巡控，嚴防發生重大公共安全事件。

習近平 武漢

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