山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

年約六旬的山東多金老闆老趙在發跡後與糟糠妻離婚，後又與比他小近20歲的女大學生小麗結婚並育有一子，不料在婚後第五年查出自己罹患肝癌，他不願自己年輕漂亮的太太成了別人的「財產」，於是立下要求小麗「至死不得改嫁」才能繼承部分遺產的遺囑。小麗告上法院，法官認為「至死不得改嫁」違背公序良俗，判定無效，小麗可繼承原留份額的40％遺產。

據法制與新聞報導，這起案件是由山東省濟南市市中區人民法院民一庭法官鄭瑩所審理。據判決書，老趙生於20世紀60年代，與原配妻子共同打拚出一番事業並育有一子，事業家庭雙豐收。10年前，孩子長大成人，婚姻變得平淡如水，老趙與原配妻子經協商友好分手，並對夫妻共同財產進行了分割。

離婚後，老趙的事業愈做愈好，在工作中他結識了比其小近20歲的女大學生小麗。小麗年輕漂亮、聰明能幹，充滿了青春活力，讓老趙沉迷其中。小麗也被老趙的成熟多金深深吸引。相處不久兩人結婚，後育有一子。

沒想到，婚後第五年老趙被查出肝癌。病重期間，躺在病床上的老趙看著年輕漂亮的媳婦和尚未成年的小兒子，盤算著手裡的財富，擔心自己一旦逝去，這一切都得歸於他人。他決定立遺囑約定自己一旦去世，名下三套房產，其中一套由與前妻生育兒子趙峰繼承，第二套由與小麗生育之子趙東繼承，第三套房產及家中全部存款、股票等全部由小麗繼承。

但小麗繼承房產的附帶條件為簽署「至死不得改嫁」協議，並保證嚴格執行，否則不得繼承遺產。

遺囑立後不久，老趙便因病情加重搶救無效死亡。小麗與兒子趙東將趙峰及老趙父親訴至市中區人民法院，主張要求按照遺囑繼承，但未來婚姻不受遺囑限制。趙峰則認為，該遺囑中應由小麗繼承部分因違反法律強制性規定，應認定無效，這部分遺產應按照法定繼承原則予以繼承。

法院審理認為，依「中華人 民共和國民法典」，民事主體從事民事活動，不得違反法律，不得違背公序良俗。本案中，老趙所立遺囑第3條，是對小麗人身自由及婚姻自主權作出了限制與約定，相關條款明顯違背公序良俗原則，因此該條款應認定無效。老趙遺囑中被認定無效的部分財產，應按照法定繼承原則予以處理。

小麗作為老趙現任配偶，在老趙患重病至去世期間，長期與被繼承人老趙共同生活，相較其他繼承人，顯然給予了更多扶助、照顧義務，符合法律規定多分遺產的情形，小麗依法可以適當多分得被繼承人的相關遺產。法院酌定小麗繼承被繼承人老趙遺囑中被認定無效部分遺產份額的40%。

（文中當事人均為化名）