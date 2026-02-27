「讓妳到100歲」 四川8旬翁說唱表白老伴 網喊：好浪漫

余躍高（右）、張遠桂相視比著剪刀手。（取材自華西都市報）

在四川自貢市的村莊裡，老太太張遠桂日前才剛剛過完80歲大壽，沒想到壽宴前一天，她的81歲的丈夫余躍高當著全家人的面向老伴稱，「老婆，以後的日子，我希望你讓到我，我也讓到妳，爭取活到90歲、100歲。」還送了一個220元的紅包，寓意「白頭偕老、二世再續緣」，深情的表白得到數十萬網友點讚留言，有網友稱，「沒想到爺爺還是個rapper(說唱歌手)」、「這個爺爺好浪漫啊。」

華西都市報報導，張遠桂的壽宴前一晚，四世同堂的一家17口人聚在一起，兒孫精心為奶奶準備三個節目。老人的孫女余力羽介紹，第一個節目，是三兒子、自己的父親余海表演的兩個魔術，第二個節目是第三代和第四代共同表演舞蹈。

節目表完後，家人們讓余躍高表白張遠桂，於是有了網上暴紅的那段視頻——爺爺喝了點酒後表白奶奶：「1967年我們成了一家人，1968年你就生了個小寶寶。余郎歡喜，你也歡喜。1970年，你給我生了二寶寶，後來又生了三寶寶。你是我的大功臣。我們四代同堂，我祝福你，但是我也有很多地方對不起你，請你原諒。」

表白完後，余躍高還給老伴包了220元的紅包，寓意「白頭偕老、二世再續緣」。「兩張100元，代表兩人白頭到老，20元代表希望二世仍和奶奶一起再續他們的愛情。」余力羽說，奶奶很開心，當場感動得流淚，也有不少家人哭。

覺得老人浪漫的不止余力羽和家人，還有網友。網友們紛紛在視頻下方留言點讚，祝福兩位老人：「哭了，這可是婆婆的一生啊，爺爺居然記得那麼清楚」、「沒想到爺爺還是個rapper」「邊看邊哭，這也是我們『00後』嚮往的生活」、「天哪，這個爺爺好浪漫啊」。

至於兩人近60年都沒吵過架？余躍高回憶，1971年的一天，老伴和她的叔娘因小事拌嘴，「我就去勸她，喊她不要和叔娘吵，她還罵了我幾句。從此以後，我們再也沒吵過嘴，直到今天都沒有。」

81歲的余躍高有多疼愛老伴？余力羽說，老兩口平時都不善言辭，對另一半的愛都藏在日常的行動裡。「比如，我們給他們買回去的蟲草，爺爺一根都不願吃，全給奶奶留著。爺爺一咳嗽，奶奶馬上找藥給他吃。奶奶出門，爺爺一天要打好幾個電話關心。」