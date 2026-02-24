「36斤全羊烤完剩6.9斤」 重慶店家竟說正常 被打臉

羊烤完端上來後，王女士用手對比烤全羊的大小，質疑分量不足，「羊特別小還很薄，幾乎沒有肉。」(視頻截圖)

重慶一名王姓女子反映，除夕夜攜家人前往南濱路一家烤全羊餐廳用餐，購買1188元套餐，現場秤重活羊為36斤，但烤製後端上桌的羊肉分量明顯縮水，復秤僅6.9斤。她質疑重量差距過大，商家存在欺詐行為，向市場監管部門反映。事件曝光後，當地市場監管部門介入調查，發現該店涉嫌在屠宰前通過非正常餵食增重，已責令其停止違法行為，並按照「退一賠三」標準對消費者進行賠償。

綜合新聞報導，王女士表示，當晚到店後由商家現場秤重活羊為36斤，並進行宰殺、烤製。待成品上桌後，她認為「羊特別小還很薄，幾乎沒有肉」，遂要求再次秤重。商家最初解釋稱，羊肉烤製後通常僅剩約四成重量，拒絕復秤。王女士報警後，商家在警方在場情況下重新秤重，顯示羊肉重量為6.9斤。

36斤活羊烤完剩6.9斤。(視頻截圖)

對此，商家向王女士解釋，活羊宰殺後需去除內臟，重量會先減少至約四成，後續經燒烤處理仍會因水分流失而進一步減重 。涉事門店工作人員亦向媒體表示，活羊秤重與宰殺過程均經消費者確認，並對羊腿做了標記。對於重量差異較大的原因，商家稱，活羊存在個體差異，且該隻羊烤得較乾，水分流失相對較多。

王女士表示無法接受商家的說法，認為36斤活羊烤製後僅剩6.9斤不屬正常情況。

該事件引發網友熱議。有網民計算，6.9斤羊肉收費1188元，相當於每斤172元，「價格高得離譜」。也有人建議再烤一隻同等重量的羊進行對比驗證。