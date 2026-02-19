地面冒出「神仙樹」 成都青龍湖掀起打卡熱

平地冒出樹根引來市民拍照打卡。（取材自華西都市報）

近日，「成都青龍湖有神仙樹」的話題在網絡引發熱議。這些樹從地面冒出，大大小小，高矮不一，造型獨特，吸引不少人前往拍照打卡，成為一個新的網紅景點。

網友傳的「神仙樹」究竟是什麼？華西都市報記者進行實地走訪，並採訪了相關專家。記者特地前往青龍湖濕地公園，按照網友標記的位置，步行20多分鐘後，找到了這片「神仙樹」。這片樹林靠近水邊，走進去，數十名遊客正圍在一起，觀察地面上冒出的一片樹根，拍照、合影。

這些樹根高的有10多厘米（公分），矮的只有幾厘米。據了解，原來這些造型獨特的樹根就是網友所說的「神仙樹」。市民張先生表示，「在網上刷到了相關視頻，覺得很新奇，就專門過來看看。」市民吳女士說，這些樹根有的像小孩，有的像老人，非常有意思。

現場一棵樹上掛著提示牌，寫著「文明觀賞落羽杉，請勿破壞呼吸根」，同時一旁喇叭也播放著提示：「各位遊客，該處為落羽杉的呼吸根，請您文明觀賞，不觸摸，不折斷或踩踏。」

青龍湖濕地公園這片樹根，由於形態各異、造型獨特，逐漸被人們傳成了「神仙樹」。那麼它們究竟是什麼呢？

記者將現場拍攝的圖片和視頻發給成都市農林科學院林業研究所高級工程師曾珍進行辨認。「這不是什麼『神仙樹』，是落羽杉的『呼吸根』。」曾珍說，落羽杉喜濕潤，常栽種於湖邊、河岸等靠水的地方，但根可能會因為受到水淹而導致植物「呼吸受阻」，無法吸收氧氣，所以一些根就冒出地面進行呼吸。

這些呼吸根一般生長在長期浸水或者靠近水的地方，普通平地或山地等則難以見到。這是一種正常的植物生長現象，就是根的一種形態，除了落羽杉，紅樹、水松等植物也會長這種呼吸根。