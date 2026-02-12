我的頻道

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

去年全州損失逾4200萬元 紐約州警示：情人節提防愛情詐騙

杭州小區2年前「買房送黃金」 為何房價縮水仍賺25萬？

中國新聞組／上海12日電
杭州一小區兩年前「買房送黃金」，業主250萬的房子現市值縮水87萬，送的1000克黃金暴漲到112萬，資產增值25萬。（取材自揚子晚報）
一套杭州的遠郊房，買進兩年市場價深度回調百萬元，卻因當年開發商送的黃金暴漲，戲劇性地上演了「對沖平倉」。

揚子晚報報導，2023年6月，杭州臨安區華發薈天府開展促銷活動，祭出「買房送黃金」這一奇招。

「房源按原價賣直接返黃金，第四批次房源（除4、6、7、14號樓以外），89平方米的房子返黃金700克；100平方米的房子返黃金850克；119平方米的房子返黃金1000克。第五批次房源（4、6、7、14號樓）89平方米的房子返黃金900克；100平方米的房子返黃金1050克。」一位曾參與該樓盤策畫的前員工回憶。

以當時金價每克約450元計算，購買119平方米戶型、總價約250萬元的房子，可獲得價值約45萬元的1000克黃金，相當於房價打了8.2折。因關注度過高，2023年6月9日，華發薈天府的「買房送黃金」活動被叫停。

誰都沒想到，兩年半後，「劇情」迎來驚人反轉。截至今年2月9日，國際金價已從2023年的每克約450元，一路攀升至每克約1120元，漲幅接近149%。

當時買了華發薈天府的業主，獲贈的黃金，價值隨之飆升。以119平方米戶型贈送1000克黃金計算，當年價值約45萬元，如今市值已高達約112萬元。

與此同時，臨安區的房價卻經歷了深度回調。華發薈天府所在的板塊，房價從2023年約每平米2.2萬元，回落至目前掛牌價約每平米1.47萬元。

報導指出，如果參照掛牌價成交，那麼當年以250萬元總價購入119平方米房子的業主，房產市值已縮水約87萬元。然而，當年贈送的1000克黃金，價值已達112萬元。兩相抵消，業主不僅未因房價下跌而「血虧」，反而因黃金的暴漲，實現了約25萬元的資產增值。

「真是沒想到，當年衝著折扣買的房，現在房價是跌了，但黃金漲瘋了。」一位當年購入100平方米戶型的業主感慨，「這算不算瞎貓碰上死耗子？」

這一「意外對沖」雖具偶然性，卻展現了資產配置中「把雞蛋放在不同籃子」的古老智慧，並最終成為抵禦單一市場波動的一面盾牌。

貴州公司送10元刮刮樂 員工隨手一刮…哇，是30萬元

未受巴拿馬運河事件影響 李嘉誠蟬聯香港首富

