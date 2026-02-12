7歲娃懵了 約定「1個讚跳繩1下」減重 不到一天點讚180萬

7歲「糖豆」在視頻裡和父親約定「點讚多少就跳繩多少個」。（取材自極目新聞）

山東何先生為鼓勵90斤重的7歲兒子「糖豆」減重 ，父子倆用視頻記錄減重經過，還約定視頻收到多少點讚就跳繩多少下。2月9日，何先生將視頻發布在社交平台後，沒想到意外引發眾多「好事」網友的「助力」，2月10日，該視頻已達到180.2萬讚。這讓父子倆都看懵了。想到要跳180萬次跳繩，「糖豆」乾脆賴在被窩裡說不想跳了，何先生告訴網友，他會督促兒子堅持跳下去，「給他定一天跳繩300下目標，得跳到結婚的時候也要跳」。

據極目新聞報導，「糖豆」的父親何先生表示，自己在山東臨沂經營麻辣燙生意，兒子跟隨老人在老家江蘇連雲港生活，寒假期間把他接來身邊。「糖豆」今年7歲，身高1.32米，體重達到90斤。

這個寒假，學校布置了一道特殊的「寒假作業」，希望每天跳繩100下，何先生也想讓「糖豆」養成鍛煉身體的習慣，給他減重。於是，2月8日，何先生和孩子約定，到開學前，每減肥一斤便給他10元（人民幣，下同）零花錢，「糖豆」在兩元店買了跳繩，興致勃勃地開始鍛煉。

何先生說，兩人還拍攝視頻，商量視頻收到多少點讚，便跳繩多少個，兒子同意了。視頻中，何先生和「糖豆」說，「這個視頻跑多少（讚），你跳多少下，一千個也得跳，一萬個也得跳」，「糖豆」點頭同意，兩人拉鉤完成約定。

視頻發布第一天，就有許多網友點讚留言，起初收到150個點讚，「糖豆」兌現諾言跳了150下。沒想到，2月9日發布視頻後，點讚量超過180萬；2月10日，該視頻已達到180.2萬讚。何先生說，發布視頻是為了孩子的健康著想，「我真沒想到（會火），他自己也沒想到，直到現在我們還是有點懵」。

何先生發布視頻中，「糖豆」賴床，何先生拉著他說「還不起床，你咋能睡得著的，你知道你現在欠了多少次跳繩嗎？」聽到180萬的數字後，「糖豆」再也睡不著，開始煩惱怎麼「還債」。

何先生說：「到50萬讚的時候，我和他說，你得跳到結婚的時候了，他當時有點不想跳。但為了孩子的身體健康著想，也希望孩子樹立答應的事情一定要做完的觀念，我想督促他堅持跳下去。平時他可以跳100至200下，現在給他定一天跳繩300下的目標，讓他分組進行」。