我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

7歲娃懵了 約定「1個讚跳繩1下」減重 不到一天點讚180萬

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
7歲「糖豆」在視頻裡和父親約定「點讚多少就跳繩多少個」。（取材自極目新聞）
7歲「糖豆」在視頻裡和父親約定「點讚多少就跳繩多少個」。（取材自極目新聞）

山東何先生為鼓勵90斤重的7歲兒子「糖豆」減重，父子倆用視頻記錄減重經過，還約定視頻收到多少點讚就跳繩多少下。2月9日，何先生將視頻發布在社交平台後，沒想到意外引發眾多「好事」網友的「助力」，2月10日，該視頻已達到180.2萬讚。這讓父子倆都看懵了。想到要跳180萬次跳繩，「糖豆」乾脆賴在被窩裡說不想跳了，何先生告訴網友，他會督促兒子堅持跳下去，「給他定一天跳繩300下目標，得跳到結婚的時候也要跳」。

據極目新聞報導，「糖豆」的父親何先生表示，自己在山東臨沂經營麻辣燙生意，兒子跟隨老人在老家江蘇連雲港生活，寒假期間把他接來身邊。「糖豆」今年7歲，身高1.32米，體重達到90斤。

這個寒假，學校布置了一道特殊的「寒假作業」，希望每天跳繩100下，何先生也想讓「糖豆」養成鍛煉身體的習慣，給他減重。於是，2月8日，何先生和孩子約定，到開學前，每減肥一斤便給他10元（人民幣，下同）零花錢，「糖豆」在兩元店買了跳繩，興致勃勃地開始鍛煉。

何先生說，兩人還拍攝視頻，商量視頻收到多少點讚，便跳繩多少個，兒子同意了。視頻中，何先生和「糖豆」說，「這個視頻跑多少（讚），你跳多少下，一千個也得跳，一萬個也得跳」，「糖豆」點頭同意，兩人拉鉤完成約定。

視頻發布第一天，就有許多網友點讚留言，起初收到150個點讚，「糖豆」兌現諾言跳了150下。沒想到，2月9日發布視頻後，點讚量超過180萬；2月10日，該視頻已達到180.2萬讚。何先生說，發布視頻是為了孩子的健康著想，「我真沒想到（會火），他自己也沒想到，直到現在我們還是有點懵」。

何先生發布視頻中，「糖豆」賴床，何先生拉著他說「還不起床，你咋能睡得著的，你知道你現在欠了多少次跳繩嗎？」聽到180萬的數字後，「糖豆」再也睡不著，開始煩惱怎麼「還債」。

何先生說：「到50萬讚的時候，我和他說，你得跳到結婚的時候了，他當時有點不想跳。但為了孩子的身體健康著想，也希望孩子樹立答應的事情一定要做完的觀念，我想督促他堅持跳下去。平時他可以跳100至200下，現在給他定一天跳繩300下的目標，讓他分組進行」。

減重

上一則

中印戰略對話 重申是合作夥伴非競爭對手

下一則

為4月川習會鋪路 貝森特幾周內將晤何立峰

延伸閱讀

美遠距醫療業者 停售仿製藥

美遠距醫療業者 停售仿製藥
減肥要大聲說出來 研究顯示：公開減重計畫成效差3.4倍

減肥要大聲說出來 研究顯示：公開減重計畫成效差3.4倍
風光亮相48小時後…Hims & Hers停售仿製減重藥

風光亮相48小時後…Hims & Hers停售仿製減重藥
減重藥「Wegovy」疑遭仿製還賣更便宜 諾和諾德喊告

減重藥「Wegovy」疑遭仿製還賣更便宜 諾和諾德喊告

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃