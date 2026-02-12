我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

金磚跨境電商空運專線 3年出口包裹逾4700萬件

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

自2023年2月10日中國首條金磚城市跨境電商空運專線（簡稱金磚專線）開航以來，截至2026年2月10日，海關累計監管該專線往返航班708架次，進出口貨物4.65萬噸，搭載出口跨境電商包裹超4700萬件。

中新社報導，據廈門機場海關介紹，該航線由衣索比亞航空公司執飛，每周運營三班。專線出口以服裝鞋帽、日用百貨等跨境電商產品為主，進口返程則搭載葡萄、櫻桃、鮭魚等南美洲生鮮時令產品。三年來，這條連接廈門與巴西聖保羅間的專線已穩步發展成為一條空運熱線，將中國大陸與巴西乃至南美洲的經貿合作紐帶越繫越緊。

為保障金磚專線跨境電商包裹快速出口，廈門機場海關通過運用航空物流公共信息平台與ＣＴ機智能審圖，提升監管效率；將海關監管嵌入到入倉安檢和分揀環節，省去空運跨境電商商品二次裝卸和轉運，加上機邊監管、貨物區域流轉等便利舉措，有效壓縮通關時間和作業成本，確保貨物隨到隨驗、日清日結，實現通關零延時。

金磚專線同時是一條生鮮快線。為保障進口生鮮能搶鮮上市，該海關持續優化通關流程，對生鮮貨物開闢優先申報、優先審核、優先查驗、優先放行「綠色通道」，充分發揮全天候通關作業優勢，推出提前申報、附條件提離、入庫分流免預約無陪同查驗等通關便利措施，減少貨物在場站滯留時間。據統計，三年來，共有1.4萬噸生鮮產品通過金磚專線進口。

廈門機場海關副關長白瑜表示，將聚焦促進外貿高質量發展，進一步優化對金磚專線的監管與服務，依託福建最大的臨空跨境電商監管中心區位優勢，以金磚紐帶為支點，推動單一航線向經濟走廊升級。

電商 巴西 鮭魚

上一則

512家投資機構參與科創融資 上海張江科學城吸金278億

下一則

中日關係緊張 春運第一周飛日航線減少1292航班

延伸閱讀

梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理

梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理
德州艾爾帕索機場空域關閉又突解除 稱墨毒梟無人機侵入

德州艾爾帕索機場空域關閉又突解除 稱墨毒梟無人機侵入
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
澳門英皇酒店挖大廳78塊金磚 變賣賺10倍 獲利1154萬美元

澳門英皇酒店挖大廳78塊金磚 變賣賺10倍 獲利1154萬美元

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃