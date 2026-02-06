玻尿酸造「腹肌」風行 有人花7萬打83支 醫警告：有致命風險

一名中國博主花了400萬元注射玻尿酸塑造出肌肉。(取材自紅星新聞)

想擁有結實的腹肌，往往需要大量且長期的運動與飲食控制。因此，中國有醫美業者推出「捷徑」──靠「注射玻尿酸」填充出腹肌的形狀，也有網紅宣稱花了400萬元人民幣（下同，約58萬美元）靠玻尿酸注射塑造出一身「肌肉」，引起熱議。多名醫師警告，注射過量的玻尿酸會有栓塞的致命風險。衛健委單位則表示，目前無法研判這樣的醫美項目是否違法。

紅星新聞報導，中國一名博主2025年5月曾在社交平台上稱，他花費400萬元靠玻尿酸注射塑造出了胸肌、腹肌等肌肉的形狀。自此以後，社交平台上出現了更多類似的分享，還有醫美機構廣告宣傳玻尿酸腹肌注射項目。

根據公開資料顯示，玻尿酸是一種直鏈高分子多糖，廣泛存在於動物皮膚、眼玻璃體、關節 滑液等組織中，有潤滑關節、促進創傷愈合等功能，並有特殊保水作用，現被廣泛用於醫美領域。

在網路上招攬玻尿酸「塑造肌肉」生意的李娜（化名）表示，一般來說，體型偏瘦的人做起來效果比較好，偏胖的人需要搭配抽脂。她說，塑造「腹肌」需要注射幾十支到上百支玻尿酸不等，根據客戶想要的效果而定。

報導稱，目前玻尿酸注射單價在數百元到上萬元不等。李娜說，有顧客「花了大概7萬元，打了83支玻尿酸。一支不到1000元，因為你做腹肌，沒必要用太好的玻尿酸，除非你特別有錢」。

至於是否會有副作用？李娜表示，這取決於醫生的技術和玻尿酸的品質，「幾百塊的玻尿酸短期不會有什麼問題，長期一定會出現移位、擴散」。

上海藝星整形醫院（總院）的工作人員表示，玻尿酸塑造腹肌，每個人的用量不同，身材嬌小則用量較少。北京米蘭柏羽（麗都）醫療美容醫院的工作人員則稱，做腹肌塑形需要的玻尿酸量會比較多，「但這對身體沒有副作用，玻尿酸會慢慢代謝掉」。

有醫美機構的工作人員說，在注射玻尿酸形成「腹肌」後，可以保持三個月至一年；也有醫美機構的工作人員稱，如果保持健身的習慣，「腹肌」可以保持三年左右。

其實不只腹肌，也有醫美機構提供用玻尿酸塑造「直角肩」的服務。不過，報導指出，多數醫美機構所使用的玻尿酸，在其品牌官網以及國家藥品監督管理局中的資訊均顯示，適用範圍為「面部皮膚真皮組織中層至深層注射」，未包含腹部或肩膀等其他部位。

對於這種操作是否合規，國家衛健委政策諮詢熱線接電話的工作人員表示，這要由屬地的衛生行政部門依照相應的操作規範、藥品的使用說明等來進行判斷。

這樣的注射是否會對人體造成危害？一名三甲醫院醫學美容整形科的主治醫師表示，不建議用玻尿酸注射塑造「肌肉」。他說，過量的玻尿酸後期可能會因為重力而移位，且有血管栓塞的風險，可能引起劇烈疼痛或皮膚發白、壞死。

該醫師還說，注射到身體內部的玻尿酸如果無法自然代謝掉，可能導致皮膚形成硬結或凹凸不平，影響美觀，甚至可能需要動手術才能取出。

上海市第九人民醫院主治醫師彭銀波也曾表示，反對用玻尿酸塑造「肌肉」。他稱，市面上的玻尿酸大多含有其他添加劑，注射過量容易造成腎栓塞或其他組織栓塞，「足夠要人命」。他還提到，曾有患者在雙側臀部各打了800毫升玻尿酸後，在家裡昏迷了三天，清醒後趕緊到醫院求診。