江西「宇宙舅舅」帶16外甥返鄉殺年豬 網：能吃到過年?

宇宙舅舅帶16個外甥回江西殺年豬。(視頻截圖)

春節 臨近，返鄉過年的熱潮持續升溫；江西被稱為「宇宙舅舅」的男子，帶著16個外甥浩浩蕩蕩回江西老家殺年豬，這段視頻不僅刷屏，看著16個外甥圍攻一頭豬，網友評論區更是炸了鍋，在「宇宙舅舅」的廚房是一代人的「親戚荒」。

綜合網易號「瑞雀的自由路標」、「粵廣輝哥」報導，一大早起來，舅舅就要準備40多個人的早餐，那不是做飯，那是「行軍埋鍋造飯」。當被問到那頭年豬能不能吃到過年，「這就得看娃娃們的胃口了」，舅舅透著豪橫又寵溺的無奈。

據報導，這位舅舅之所以被稱為「宇宙舅舅」，顯然不是因為他真的會「上天入地」，而是因為他展現出了驚人的組織能力、財力和對家鄉情感的投入：一次性招呼和照顧20多個外甥，並組織殺豬、準備近40人的早餐，體現了極強的大家長風範和統籌能力。

對此，網友紛紛驚嘆，「這簡直是古代大家族的年夜飯預演」、「這麼多人，吃不到過年就吃完了」、「沒有舅媽罩著舅舅獨木難支，感謝舅媽」、「這樣的情景現在很難找到了，東北是沒有」。