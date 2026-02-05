江西「宇宙舅舅」帶16外甥返鄉殺年豬 網：能吃到過年?
春節臨近，返鄉過年的熱潮持續升溫；江西被稱為「宇宙舅舅」的男子，帶著16個外甥浩浩蕩蕩回江西老家殺年豬，這段視頻不僅刷屏，看著16個外甥圍攻一頭豬，網友評論區更是炸了鍋，在「宇宙舅舅」的廚房是一代人的「親戚荒」。
綜合網易號「瑞雀的自由路標」、「粵廣輝哥」報導，一大早起來，舅舅就要準備40多個人的早餐，那不是做飯，那是「行軍埋鍋造飯」。當被問到那頭年豬能不能吃到過年，「這就得看娃娃們的胃口了」，舅舅透著豪橫又寵溺的無奈。
據報導，這位舅舅之所以被稱為「宇宙舅舅」，顯然不是因為他真的會「上天入地」，而是因為他展現出了驚人的組織能力、財力和對家鄉情感的投入：一次性招呼和照顧20多個外甥，並組織殺豬、準備近40人的早餐，體現了極強的大家長風範和統籌能力。
對此，網友紛紛驚嘆，「這簡直是古代大家族的年夜飯預演」、「這麼多人，吃不到過年就吃完了」、「沒有舅媽罩著舅舅獨木難支，感謝舅媽」、「這樣的情景現在很難找到了，東北是沒有」。
報導說，這個視頻會火？因為它擊中現代都市人內心最隱祕的痛點—「孤獨的自由」。城市人過著邊界感極強的生活，別說16個外甥了，很多年輕人連自己的表兄妹叫什麽都快忘了。「宇宙舅舅」的廚房，就像是一個時代的活化石。它保留農業文明時代那種宗族式、血濃於水的熱鬧，這種熱鬧在今天不僅是稀缺的，簡直是奢侈的。
上一則
暴發戶？追覓年會有撒貝寧主持、張信哲獻唱 還人人發黃金
下一則