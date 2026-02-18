80後廣州女生宅家10多年 親手復刻古人餐桌的美食

我的頻道

中國新聞組／北京18日電
工作中的徐鯉。（取材自北風窗）
廣州80後女生徐鯉住在上海十多年，極少點外賣，她喜歡宅在家從古籍史料中引據、考證，然後搜羅各地的菜市場，親手復刻古人餐桌的美食。

北風窗報導，徐鯉著有「宋宴」、「元宴」兩本書，挺喜歡吃東西的她，自2011年起開始研究並實作古籍食譜，首部作品「宋宴」歷時五年完成，復原了75道宋代菜餚，從「蟹釀橙」到「酥炸牡丹花片」，不僅追求味道的還原，更重現了宋人講究時令、風雅入菜的飲食哲學。接續出版的「元宴」，則耗時四年，復原35道元朝菜式，並首次將元代飲食中融合中西文化的面貌呈現在現代讀者面前。

「元宴」中收錄的青蝦卷爨、蟹鱉。（取材自北風窗）
徐鯉的研究與實作，從宋代「山家清供」、「事林廣記」到元代「雲林堂飲食制度集」、「飲膳正要」，都進行細讀與比對，對於模糊簡略的古文食譜，她以考據學精神逐句推敲。為了重現一道「玉蟬羹」，她甚至從紀錄片中觀察傳統製麵技法，終於理解古人所謂「打開如紙薄」的真正意思。

「宋宴」中收錄的酥炸牡丹花片、山海兜。（取材自北風窗）
復刻古菜的過程充滿挑戰。現代少見的白圓茄、偏酸的橘子、羊皮等材料，都需要她親自走訪市場採購。一道源自波斯的果仁蜜餅「古剌赤」，更是耗時兩周才完成拍攝。

此外，她也從元代女真人、蒙古人與江南地區的飲食風格中，整理出「北宴」與「南席」兩大類型，展現出元代飲食的多元與融合。

從復刻美食到撰寫書籍，徐鯉幾乎一手包辦，從實驗、試吃、調整配方到編寫歷史背景，過程如同撰寫一篇篇跨時代的飲食論文。她自述曾為考據「廝剌葵菜冷羹」中的「廝剌」一詞，翻閱高麗時期的漢語教科書，最終在古籍「樸通事」中發現其意為「刺痛」，確認這道菜應為帶辣味的冷羹，令她欣喜若狂。

育有一子的徐鯉生活簡樸，物欲低，最大的興趣就是翻書、查資料與買菜。目前，她正著手撰寫「明宴」，預計明年出版，將再度帶領讀者走入明代人的味覺世界。

食譜

