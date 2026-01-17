我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026全美10大旅遊目的地 紐約市再登榜首

慶建國250年 MoCA列「華裔傑出人物」 李小龍、貝聿銘等在列

沒誠意？「環衛工福利日」要50元 比格比薩：我們憑良心

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比格比薩推出「環衛工福利日」引發爭議，被指是現實版的「何不食肉糜」。（取材自微博）
比格比薩推出「環衛工福利日」引發爭議，被指是現實版的「何不食肉糜」。（取材自微博）

連鎖餐飲品牌比格比薩(Big Pizza)14日推出「環衛工人福利日」活動，因定價49.99元（人民幣，下同，約7.17美元）/位被質疑「缺乏誠意」。面對「定價門檻是否脫離受助群體實際能力」等外界質疑，創始人趙志強表示，「我們憑良心能做到什麼程度，我們盡力做到什麼程度。至於最後人家能不能消費得起，是人家自己的一個事情。」

新黃河報導，比格比薩將1月26日(國際清潔能源日)設立為「比格環衛工人福利日」。根據活動規則，當天環衛工人憑本人環衛工作證或身著工作服到店，即可享受自助餐49.99元/位的優惠價，海報標註的市場參考價為79.99元（約11.47美元）/位。

報導指出，該活動發布後，隨即遭到大量網友質疑。截至15日上午，社群平台相關話題下有300多則評論。爭議的焦點主要集中在定價策略是否脫離受助群體的實際消費能力。多名網友在評論區表示，對於第一線環衛工人而言，49.99元的價格門檻依然過高。有高讚評論直言：「環衛工人一天的工資可能才一百元左右，這一餐就要花掉半天工資，這簡直是現實版的『何不食肉糜』。」

據報導，還有消費者透過比對發現，活動定檔的26日恰逢周一，而比格比薩常規的門店活動中，周一即為「65歲以上老人優惠日」，價格同樣為49.99元。有觀點認為，品牌方只是將常規的閒時優惠換個名目，並未針對環衛工人這一特殊群體提供實質性的額外讓利。此外，也有評論認為，環衛工人多為中老年族群，或難以適應「西式自助」飲食習慣。

報導稱，隨著輿情發酵，陸續有消費者在比格比薩創始人趙志強的個人社交帳號下方表達不滿，趙志強並否認「歧視」、「作秀」等質疑，堅持「商業平等」的邏輯。

針對核心定價爭議，趙志強回應稱：「我們憑良心能做到什麼程度，我們盡力做到什麼程度。至於最後人家能不能消費得起，是人家自己的一個事情。」他解釋：「價格79元的時候人家吃不起，現在49元了，有沒有想改善一下?我們只是負責做一件愛心的事情，不是強迫性的。」趙志強強調，目前的定價已綜合人工、原料成本，「我就能做到這兒了」。

歧視

上一則

天未亮已排長龍…賀嬌龍告別式數百人送行 花店連補三次貨

下一則

寧夏「裝死羊」身價飆至30萬 專家：這原因讓牠成「戲精」

延伸閱讀

紐約市府控Uber、DoorDash操縱介面抑制小費 業者反擊

紐約市府控Uber、DoorDash操縱介面抑制小費 業者反擊
Labubu江西代工廠被指剝削勞工權利 泡泡瑪特：正在調查

Labubu江西代工廠被指剝削勞工權利 泡泡瑪特：正在調查
鄭博仁律師：誤判酌情獎金 恐致工資糾紛

鄭博仁律師：誤判酌情獎金 恐致工資糾紛
加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力

加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30

超人氣

更多 >
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪
持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌