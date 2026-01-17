沒誠意？「環衛工福利日」要50元 比格比薩：我們憑良心

比格比薩推出「環衛工福利日」引發爭議，被指是現實版的「何不食肉糜」。（取材自微博）

連鎖餐飲品牌比格比薩(Big Pizza)14日推出「環衛工人福利日」活動，因定價49.99元（人民幣，下同，約7.17美元）/位被質疑「缺乏誠意」。面對「定價門檻是否脫離受助群體實際能力」等外界質疑，創始人趙志強表示，「我們憑良心能做到什麼程度，我們盡力做到什麼程度。至於最後人家能不能消費得起，是人家自己的一個事情。」

新黃河報導，比格比薩將1月26日(國際清潔能源日)設立為「比格環衛工人福利日」。根據活動規則，當天環衛工人憑本人環衛工作證或身著工作服到店，即可享受自助餐49.99元/位的優惠價，海報標註的市場參考價為79.99元（約11.47美元）/位。

報導指出，該活動發布後，隨即遭到大量網友質疑。截至15日上午，社群平台相關話題下有300多則評論。爭議的焦點主要集中在定價策略是否脫離受助群體的實際消費能力。多名網友在評論區表示，對於第一線環衛工人而言，49.99元的價格門檻依然過高。有高讚評論直言：「環衛工人一天的工資可能才一百元左右，這一餐就要花掉半天工資，這簡直是現實版的『何不食肉糜』。」

據報導，還有消費者透過比對發現，活動定檔的26日恰逢周一，而比格比薩常規的門店活動中，周一即為「65歲以上老人優惠日」，價格同樣為49.99元。有觀點認為，品牌方只是將常規的閒時優惠換個名目，並未針對環衛工人這一特殊群體提供實質性的額外讓利。此外，也有評論認為，環衛工人多為中老年族群，或難以適應「西式自助」飲食習慣。

報導稱，隨著輿情發酵，陸續有消費者在比格比薩創始人趙志強的個人社交帳號下方表達不滿，趙志強並否認「歧視 」、「作秀」等質疑，堅持「商業平等」的邏輯。

針對核心定價爭議，趙志強回應稱：「我們憑良心能做到什麼程度，我們盡力做到什麼程度。至於最後人家能不能消費得起，是人家自己的一個事情。」他解釋：「價格79元的時候人家吃不起，現在49元了，有沒有想改善一下?我們只是負責做一件愛心的事情，不是強迫性的。」趙志強強調，目前的定價已綜合人工、原料成本，「我就能做到這兒了」。