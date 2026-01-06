滬老人84元網購 買到「神奇手表」 吸塵器測出血糖7.4

網友測試了家裡的貓，一樣可以測出數值。（取材自潮新聞）

上海一名男子發視頻吐槽，父母花費84元（人民幣，下同，約12美元）購買一款測血糖 手表，媽媽號稱這是「德國進口的機器」。該手表宣傳精準度99%，父母稱他們每天都測，數值「滿準確的」。但他拿出來一試，發現能測萬物：貓咪血糖5.9mmol/L、吸塵器血糖7.4mmol/L、相機血糖7.1mmol/L、娃娃血糖6.2mmol/L……。網友表示，現在老年人太容易上網購的當了。

潮新聞報導，男子發現家裡的「萬能手表」不只一塊，爸爸也花28.8元網購了一塊「大品牌」手表，號稱能測體溫、測血糖、測尿酸、測血脂 、測酒精…。他一樣拿來測試家裡的物件，一樣可以測出數值。看到測試結果的父母無奈表示，下次不買了。

網友議論紛紛，「血糖得見血啊！又不是測血壓」、「農夫山泉 血糖5.7我是沒想到的，果真有點甜」、「你家這些家用電器血糖有點高啊，得控控糖了」、「她今天敢買80多的假表，明天就敢買8000多的理療儀」。

網友測試了家裡的物件，一樣可以測出數值。（取材自潮新聞）

還有網友分享自己家人輕信養生產品宣傳的經歷。有人說，「我奶奶之前給我爺爺在樓下超市領了一個測血糖的手表，手表一直顯示4點多的血糖，我爺爺覺得控制得太好了連降壓藥都不吃了，後來有一天，覺得有點迷糊，就扎手指測了一下血糖，都到13了，手表還顯示4點多呢」、「我外公外婆買保健品幾百萬出去了，每次都說不買了，結果每次去看他們家裡又多了幾箱。前段時間5000塊買了個這種測血糖的腕表，已經無藥可救了！他們說不吃保健品活不到現在」。

據報導，投訴平台上，有數百條關於無創血糖手表的投訴，相當一部分投訴都與老年消費者有關。消費者普遍反映，此類設備測出的數據通常與真實情況相去甚遠，還有消費者因為血糖數值不準而耽誤治療。

中日友好醫院內分泌科主任醫師、北京健康科普專家王昕表示，標準的血糖檢測方法是靜脈採血測定，更便捷的方法是指尖血糖檢測，這兩種方式都是有創的。目前市面上的「無創測血糖」設備主要採用光學、電化學等技術間接測算血糖。

在王昕看來，無創方法聲稱通過間接手段進行測算，但每個人的生理特徵差異較大，皮膚的厚度、溫度、濕度等因素都會對結果產生影響。此外，通過算法估算出的血糖值也難以準確地反映血糖水平。