痛失17歲兒子 河南父潛伏網路「約死群」 救下不少青少年

中國新聞組／北京24日電
徐世海參加「向光花盛開」路演。（取材自央視新聞）
徐世海參加「向光花盛開」路演。（取材自央視新聞）

河南鄭州一名父親，因想知道17歲兒子為何走上輕生之路，最終把自己「推」進了網路深處，成了日夜巡邏的「勸生志願者」。

央視新聞報導，每天深夜，在鄭州市擔任紅十字水上義務救援隊隊員的徐世海，都會在電腦前固定巡視，只為從成千上萬條負面訊息裡，找出可能指向危險行為的「信號」。在這片晦暗角落，他曾「打撈」出不少孩子，其中包括如今已大學畢業的洋洋。

兩人相識於2021年。當時洋洋讀高二，課業壓力、家庭摩擦與情緒困境讓她一度萌生輕生念頭。她在一個詩詞群裡留下了一句「如果走不出來，解脫也是一種辦法」，被徐世海注意到。他主動加她聊天，從日常問候開始，一點點拉起她的情緒。後來洋洋成功復學，透過單招政策進入大學，如今已順利畢業。

49歲的徐世海的這條「勸生」之路始於2020年。那年初夏，他17歲的兒子小宇毫無預兆地從高樓跳下。為了理解兒子發生了什麼，他翻查手機、潛入兒子生前所在的各種網路群組，才看見那裡流通著同類暗號與錯誤觀念，例如「重啟人生」、「生命可以重來」。痛失兒子後，他在公眾號寫下「我的兒子17歲」，並決定走進那片網路暗潮，阻止更多悲劇。

剛開始，他剛進群沒多久就會被踢出，後來他學會觀察語氣、模仿表達、避免刺耳說教，只為讓對方願意多停留一秒、多說一句話。兩項「原則」他始終堅持：不問姓名，不問所在地；他說，建立信任靠的是態度，不是資訊。

徐世海說，最難的是讓孩子願意多聊兩句，只要願意聊，就還有機會拉回來。他曾遇過群裡有人留下「老子先走一步」，他立刻接一句：「求捎帶，我膽小。」趁機把話題轉為私聊，再用更強烈的語氣刺激對方，把求死的衝動「打散」。

對於部分已開始行動的孩子，他會立刻求助當地警方。這些年，他救過不少人，也遺憾有一些沒救回；每失去一個，他都會失眠、吃不下飯，但仍咬牙做下去。

後來，一群來自教育、心理、法律等領域的朋友成了他的「親友團」，協助他理解青少年心理、處理複雜情況。演員黃志忠得知他的故事後，以其經歷為靈感拍成電影「向光花盛開」，於今年秋天上映。為此徐世海奔忙於路演、訪談，只希望更多人重視孩子的心理健康

他認為，許多年輕人被網路玄幻內容、遊戲設定誤導，誤以為生命可重來、情節可重寫；而學校對生命教育的不足，也讓孩子面對巨大壓力卻無處求救。他說，孩子們並不了解生命只有一次，也不知道自己在父母心裡有多重要。

如今，他仍在網路上巡邏，每個主動求助的帳號，他都備註為「孩子」；當有人走出陰影，他會把備註改掉。有孩子刪了他，他甚至會鬆一口氣：「刪了更好，代表翻篇了。」

徐世海目前的願望，是成立一個工作室，教家長如何與孩子溝通。

鄭州 河南 心理健康

