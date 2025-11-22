中國兩院增144院士 軍事、國安專家多 8女科學家入選工程院

我的頻道

中國新聞組／北京22日電
被稱為「最美」女大校的衛星通信專家何元智當選中科院院士。（取材自澎湃新聞）
中國科學院、中國工程院（簡稱兩院）院士21日公布入選的144人新名單，根據披露的院士領域，有多位軍事、國安及高科技等領域專家入選。涉及領域包含「電磁發射理論與技術」、「地下結構抗衝擊爆炸」、「腦認知模式識別」、隱形戰機發動機，以及動力電池等。

中國科學院公布新增的院士名單有73位，來自數學物理學部、化學部、生命科學和醫學學部、地學部、信息技術科學部、技術科學部等6個學部。其中技術科學部、信息技術科學部，有多人具有軍方背景。

中國工程院則新增71名院士，包括機械與運載工程學部，信息與電子工程學部，化工、冶金與材料工程學部，能源與礦業工程學部，土木、水利與建築工程學部、醫藥衛生學部等多個部門。

中國工程院表示，通過本次院士增選，「一批國防和國家安全領域擔綱重大工程、承擔重大科研任務的優秀專家當選」；來自民營科技領軍企業的優秀專家當選；8位優秀的女性科學家當選，進一步優化院士隊伍的年齡結構、學科、地區和行業布局。

新華社指出，本次兩院院士增選「突出國家戰略需求導向」，突出以科技創新引領新質生產力的發展要求。本次增選後，現有中國科學院院士共908人，現有中國工程院院士共1002人。

中國科學院披露的院士研究領域顯示，如：北京航空航天大學的王晉軍，領域為「飛行器複雜流動的機理與控制」；解放軍信息支援部隊的何元智，領域為「衛星通信系統科學」；解放軍國防科技大學胡德文，領域為「腦認知模式識別」；解放軍陸軍工程大學方秦領域「地下結構抗衝擊爆炸」；海軍工程大學魯軍勇「電磁發射理論與技術」；航天科工集團三一研究所劉小勇「吸氣式發動機技術」。還有如殲35隱形戰機的發動機設計師；動力電池的寧德時代與車企比亞迪的工程師等多位軍事、國安與高科技領域專家。

澎湃新聞報導，被稱為「最美」女大校的衛星通信專家何元智，今年11月8日中國軍網曾刊文「最美新時代革命軍人--何元智：築夢蒼穹的追『星』人！」介紹，在衛星通信領域深耕30多年，何元智先後獲得國家科技進步獎、國家技術發明獎、軍隊科技進步獎，更是榮立一等功1次、二等功4次。

2008年汶川地震造成地面通信癱瘓，讓何元智意識到發展自主衛星移動通信系統異常迫切。歷經數年，終於突破技術瓶頸，某型衛星通信系統研製成功，在搶險救災、應急救援等築起可靠的信息「生命線」；今年7月20日，何元智獲「最美新時代革命軍人」殊榮。

兩院新增院士有多位軍事專家，包括殲35設計師，但官方未公布姓名；圖為殲35從福建...
兩院新增院士有多位軍事專家，包括殲35設計師，但官方未公布姓名；圖為殲35從福建艦上電磁彈射起飛。(新華社資料照片)
北京航空航天大學王晉軍當選中科院院士。（取材自官網）
北京航空航天大學王晉軍當選中科院院士。（取材自官網）

