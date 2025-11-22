月租1000元…武漢首家共享化妝室 吸引新人及自由化妝師

圖為劉思宇正在為顧客化妝。(取材自九派新聞)

在武漢 江岸區江漢路商圈，一間主打「共享化妝場地」的新型工作室近日受到關注。這家名為「KIKI美學共享空間」的化妝室由一名00後女生劉思宇創立，11月剛開業便吸引不少自由化妝師、新人從業者與對美妝有興趣的年輕人。業者希望為入行者解決缺乏固定、專業練妝空間的困境。

九派新聞報導，走進位於鑽石大廈14樓的工作室，整潔明亮的環境立刻映入眼簾。五台專業化妝台、可調燈光與高規格鏡面一字排開，旁邊配置沙發座位方便休息，幾位化妝師正為模特進行妝面打造，空間氛圍井然有序。與一般美妝工作室不同的是，這裡不提供化妝品，而是單純出租場地，讓專業人士能自帶工具進行教學、拍攝或練習。

店長劉思宇透露，目前共享化妝室提供月租與短租兩種模式，月租價為1000元(人民幣，下同)，短租每4小時49元，包間價格略有調整。此安排旨在滿足不同階段化妝師的需求，尤其是剛起步、尚未有能力負擔高額場地費用的新手。

據報導，現年20歲出頭的劉思宇，同樣是一名化妝師。她表示，從前在練習與接案時，常因缺乏合適場地而煩惱。「有些同行甚至在麻將室或酒店鐘點房化妝，非常不方便。」她離職後積極尋找練妝空間，並在社群平台上試探市場需求，結果短時間內收到超過百則回應，讓她意識到「共享化妝室」可能具備商機。

開業10天內，已有三位化妝師正式租用化妝台，其中包括剛入行一兩個月的小方。小方說，專業場地能提升練習效率，也讓作品拍攝更具品質，因此選擇直接長租一個月。「長租會督促自己天天來練習，對新手來說很重要。」她說。

報導稱，共享化妝室也吸引到男性顧客前去體驗，呈現美妝市場多元化的趨勢。盡管共享化妝室在武漢仍屬新興業態，但劉思宇認為，美妝培訓市場持續擴張，許多學員完成課程後亟需專業場地練習與接案，因此前景仍具發展潛力。