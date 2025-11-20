倡「尊嚴死」、六四曾遭打壓 開國大將之女羅點點辭世

開國大將羅瑞卿女兒羅點點病逝。（取材自抖音百科）

中國首任公安部部長、開國大將羅瑞卿女兒羅點點病逝，終年74歲。她著有「羅點點回憶錄：紅色家族檔案」、「我的死亡誰做主」等書，近年倡導「尊嚴死」，她在六四 時曾遭打壓。

綜合媒體報導，羅瑞卿是中華人民共和國成立後首任公安部長，之後擔任過國務院 副總理、解放軍總參謀長等職務，文革開始不久即被打倒，文革結束重回中央軍委，1978年赴西德治病時心臟病發去世。

羅點點1951年生於北京，1969年到陝北農村插隊落戶，後就讀於上海第二軍醫大學。畢業後，在總參管理局衛生處門診部工作，曾在投資管理公司和媒體公司工作；曾出版過小說、傳記、隨筆。

2006年，羅點點創辦了選擇與尊嚴網站，2013年與人合作創辦了北京生前預囑推廣協會，推廣生前預囑和安寧療護、緩和醫療，希望有尊嚴的死亡早日成為中國人生命全過程。她曾強調「尊嚴死」不是「安樂死 」，主要的區別在於，是否涉及主動的致死行為，是否允許提前結束生命。

羅點點受訪曾稱，安樂死涉及主動的致死行為，不管這種致死行為是由誰來提供的，而且安樂死是提前結束生命的。而尊嚴死（或自然死）不涉及積極的致死行為，死亡時間既不提前也不拖後，遵循一個自然的死亡時間，這是二者最本質的區別。

羅點點在著作中揭露高層政治鬥爭內幕，指控一些官員私生活混亂。羅點點生前好友、全國政協原副主席馬文瑞之女馬曉力撰文悼念羅點點，讚揚羅點點是紅二代中「少有的清醒者」，能「自覺客觀深刻剖析紅二代中的是與非」、「設身處地聯想和反詰父母曾經的功過是非」。資深記者高瑜昨日發帖稱，羅點點「反對文革、反對六四對學運的鎮壓」。

在海外X上，有不少人表達對羅點點的悼念。

獨立學者高伐林表示，羅點點是紅二代中少有的具有反思精神者。祝願安息！

政論家、「北京之春」榮譽主編胡平：「我知道一位八九民運領袖六四後躲在羅點點家裡逃過搜捕，後偷渡海外。」