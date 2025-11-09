老闆怕你餓…武漢「管飽麵館」紅了 有人驅車500公里來吃麵

麵裡的牛肉和雞蛋。（視頻截圖）

近日，武漢 一家襄陽麵館火了。32歲的老闆王銳秉持著「保證吃飽」的理念，以一碗幾乎要滿出來的麵在網路上暴紅，不但每日訂單暴增五倍，還有客人遠從河南 特地跑來吃麵。王銳說，「我們就是做了點微不足道的小事」，強調未來會繼續把服務和質量做好，像以前一樣讓大家吃飽。

綜合九派新聞、長江日報報導，王銳的麵館暴紅，是因為此前一名顧客在外賣訂單中備註「多加些麵可以嗎，我老是吃不飽」，店員便按照店鋪「免費續麵、保證吃飽」的傳統，將麵條裝滿整碗後，顧客便收到了一碗麵條幾乎要溢出的餐食。這段畫面被拍攝後上傳網路並走紅，這家開業僅七個月的小店意外成為「網紅店」。 顧客收到一碗幾乎溢出的麵。（視頻截圖）

「剛火的時候沒覺得是大事，後來看著熱度愈來愈高，才反應過來大家這麼關注。」王銳回憶，視頻走紅的當天，店裡準備的麵條不夠用，他還去舅舅店裡借麵。「那天從下午1時忙到凌晨3時，飯都沒吃，直到晚上看到外賣平台上『老闆你火了』的消息，才知道視頻真的傳開了。」

王銳表示，視頻熱度持續至今，原本每天僅三四十單的外賣，突然飆升到一天一兩百單，是之前的五倍，讓他和員工都有點懵。

最讓他印象深刻的是，有幾名河南網友特意驅車500公里趕來吃麵，甚至在高速上就打電話叮囑「別關門，等我們到」。最終王銳等到晚上10時，當這些來自河南的顧客進店用餐時，他表示「特別感動，大家的熱情真的超出預期」。 王銳在廚房切肉。（取材自九派新聞）

還有網友下單時將收貨地址填成麵館地址，備註上寫著「我不在武漢，不用做」。類似的「暖心訂單」，讓王銳既感動又無奈。他說，「好意我懂，但做生意不能這樣。現在一看到這種訂單備註，我都要抓緊時間、立馬退款，怕拖久了退不了」。

而店裡「免費續麵」的規矩，是今年4月開店時就定下的。王銳說，即便流量當前，也要「保持初心」，當初開業時的規矩是：來者是客，不一定能讓大家吃好，但一定要吃飽，尤其是外賣員和農民工兄弟來店，不用交代都會多加麵。

如今，麵館的外賣單量仍穩定在每日一、兩百單。王銳說，感謝大家的支持，以後還是會把服務和質量做好，像以前一樣讓大家吃飽。