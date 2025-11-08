全運會終戰沒得牌 全紅嬋帶傷結束征程 「開心走下去」

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
傷病影響了全紅嬋的訓練和比賽。(取材自澎湃新聞)
傷病影響了全紅嬋的訓練和比賽。(取材自澎湃新聞)

自己在粵港澳全運會的最後一戰，全紅嬋沒能用一枚獎牌收官。6日晚，在跳水女子雙人10米台的爭奪中，全紅嬋搭檔王偉瑩以第五名的成績完賽。帶著傷痛結束全運會征程，未來的路，全紅嬋想開心地走。

澎湃新聞報導，在此前的女子團體項目比賽中，她與王偉瑩就曾亮相女子雙人10米台，並力壓陳芋汐/掌敏潔取得頭名，幫助廣東隊在女子團體項目摘金，取得時隔183天復出參賽的開門紅。這樣的表現，無疑讓廣東主場的觀眾對她有了更多的期待，然而再拿一枚獎牌的期待，並未能夠變成現實。

據報導，事實上，對於全紅嬋而言，順利完賽已經算得上是一種成功——由於傷病的關係，她今年就先後缺席了全國冠軍賽和世錦賽，來到全運會，她依然是帶傷出征。

「全紅嬋現在的脛骨、踝關節都是受傷的，但是堅持比賽，很艱難。每天都是疼得不得了，敷完冰再跳。」廣東隊教練何威儀的話語中透著心疼。

走下賽場，當被問到傷病的恢復情況，全紅嬋自己也有些無奈，「（恢復得）不怎麼樣。」

「很痛苦，跳多了之後走樓梯都很痛，完整堅持下來，我覺得自己很厲害。今天這場跳得不好但也算正常，和在家裡跳得也大差不差，」全紅嬋說，「受傷之後確實練得很苦，因為每天都是帶著傷病和腳痛去跳，跳水就是用腳的，所以會很痛。」

之前拿下女子團體冠軍，全紅嬋就曾在社交媒體上給自己送上過三個字的評價，「我真棒。」如今雖然在女雙10米台無緣獎牌，她對自己的評價依然沒變。

與此同時，她也不忘點讚自己的搭檔王偉瑩，以及每一位參賽的選手，「她也是剛剛跳完全能項目的比賽，也很累，我們在家也沒配合太多次，能跳成這樣很不錯」、「真的每個人都很不容易，每個人都是帶著自己的傷病堅持跳完這場比賽，大家都很棒。」

報導指出，給師兄謝思埸「帶娃」、在場邊為其他選手加油、收集觀眾贈送的毛絨玩具…即便忍受著傷痛，她也在全力去享受賽場，「很高興能看到很多廣東的以及外地的粉絲，特別感謝他們來關注跳水，感謝他們來看我們，以後也請多多關注跳水。」

全紅嬋賽後接受媒體採訪。(取材自澎湃新聞)
全紅嬋賽後接受媒體採訪。(取材自澎湃新聞)

在身體發育與傷病的雙重阻礙下走向未來，無論成績如何，觀眾都希望看到一個健康快樂的全紅嬋，這也是她自己的期待。「我現在也很開心。」她在賽後笑著說。

今後在賽場還有什麼目標？當下的全紅嬋還沒有一個太過具體的計畫，「現在先加油吧。」

「生長發育和傷病的磨難，全紅嬋必須要經歷。」廣東隊教練何威儀坦言，「後面可能會更困難，只有她自己才能戰勝自己。有了好的身體才能更好地去跳水。」前方的路，全紅嬋還要一步一步走。

全紅嬋結束了本屆全運會的旅程。(取材自澎湃新聞)
全紅嬋結束了本屆全運會的旅程。(取材自澎湃新聞)

