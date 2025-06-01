車企價格戰 中汽協、工信部出手 「該卷的是技術、管理」

中國汽車業陷入內卷式競爭，官方要出手整治。圖為2024年北京國際車展。 （新華社資料照片）

中國電動車 產業競爭激烈，隨著電動車龍頭品牌比亞迪 在5月23日宣布大範圍降價後，短短一周內就有將近10個品牌跟進，引發中國汽車工業協會出面喊話，要求所有企業嚴格遵從公平競爭原則；中國工業和信息化部也表示，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度採取必要的監管措施。多家車企代表也紛紛表態反對價格戰，呼籲不應卷價格，而是要卷技術、卷管理、卷價值。

中國汽車工業協會發布「關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議」一文指出，無序「價格戰」加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品質量和售後服務保障，不僅阻礙行業自身健康發展，也將危害消費者權益，並帶來安全隱患。中國汽車工業協會呼籲所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；所有企業應對照國家相關法律法規進行自查整改。

中國工業和信息化部同日發文指出，認同並支持中國汽車工業協會提出的倡議，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門進行反不正當競爭執法，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益。 中國電動車產業競爭激烈，隨著電動車龍頭品牌比亞迪在23日宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進。（中新社資料照片）

有關負責人表示，企業之間無序「價格戰」是「內卷式」競爭的典型表現，不僅影響產品質量性能和服務水平，而且損害消費者權益，危及行業健康、可持續發展。可以說，「價格戰」沒有贏家，更沒有未來。

上述所指率先發起大幅降價活動的「某車企」就是產業龍頭比亞迪，而在官方揚言將加大整治汽車業內卷式競爭後，多家業者也跳出來反對價格戰。中央社報導，在2025未來汽車先行者大會上，跟進降價的奇瑞汽車董事長尹同躍直言「我是被綁架的」、「降價是我做出來最痛苦的決定」。

北京汽車董事長張國富則表示，無限內卷的話，「白菜價只能買來白菜，買不來金絲楠木」，強調市場競爭要堅守底線，不能犧牲品質；蔚來董事長李斌也表明，「現在我們肯定不希望卷價格，而是要卷技術」。

中國貿促會汽車分會會長王俠在大會上指出，2024年降價銷售的車型有200多款，今年第一季降價車型有60多款。銷量雖然在增加，但利潤持續惡化；「搞研發是修煉內功，而打價格戰是消耗內功。 」