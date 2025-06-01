我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克剛離開白宮 盟友就被川普撤銷NASA署長提名

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

車企價格戰 中汽協、工信部出手 「該卷的是技術、管理」

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國汽車業陷入內卷式競爭，官方要出手整治。圖為2024年北京國際車展。 （新華社資料照片）
中國汽車業陷入內卷式競爭，官方要出手整治。圖為2024年北京國際車展。 （新華社資料照片）

中國電動車產業競爭激烈，隨著電動車龍頭品牌比亞迪在5月23日宣布大範圍降價後，短短一周內就有將近10個品牌跟進，引發中國汽車工業協會出面喊話，要求所有企業嚴格遵從公平競爭原則；中國工業和信息化部也表示，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度採取必要的監管措施。多家車企代表也紛紛表態反對價格戰，呼籲不應卷價格，而是要卷技術、卷管理、卷價值。

中國汽車工業協會發布「關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議」一文指出，無序「價格戰」加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品質量和售後服務保障，不僅阻礙行業自身健康發展，也將危害消費者權益，並帶來安全隱患。中國汽車工業協會呼籲所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；所有企業應對照國家相關法律法規進行自查整改。

中國工業和信息化部同日發文指出，認同並支持中國汽車工業協會提出的倡議，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門進行反不正當競爭執法，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益。

中國電動車產業競爭激烈，隨著電動車龍頭品牌比亞迪在23日宣布大範圍降價後，多家車...
中國電動車產業競爭激烈，隨著電動車龍頭品牌比亞迪在23日宣布大範圍降價後，多家車企也被迫跟進。（中新社資料照片）

有關負責人表示，企業之間無序「價格戰」是「內卷式」競爭的典型表現，不僅影響產品質量性能和服務水平，而且損害消費者權益，危及行業健康、可持續發展。可以說，「價格戰」沒有贏家，更沒有未來。

上述所指率先發起大幅降價活動的「某車企」就是產業龍頭比亞迪，而在官方揚言將加大整治汽車業內卷式競爭後，多家業者也跳出來反對價格戰。中央社報導，在2025未來汽車先行者大會上，跟進降價的奇瑞汽車董事長尹同躍直言「我是被綁架的」、「降價是我做出來最痛苦的決定」。

北京汽車董事長張國富則表示，無限內卷的話，「白菜價只能買來白菜，買不來金絲楠木」，強調市場競爭要堅守底線，不能犧牲品質；蔚來董事長李斌也表明，「現在我們肯定不希望卷價格，而是要卷技術」。

中國貿促會汽車分會會長王俠在大會上指出，2024年降價銷售的車型有200多款，今年第一季降價車型有60多款。銷量雖然在增加，但利潤持續惡化；「搞研發是修煉內功，而打價格戰是消耗內功。 」

比亞迪 電動車

上一則

中汽車業太卷 毛利率只剩「毛三到四」 企業陷惡性循環

下一則

上海地鐵有人搶賣座「商機」 每次5元包月50元 官方要查

延伸閱讀

中國汽車業者表態反對價格戰 奇瑞：我是被綁架的

中國汽車業者表態反對價格戰 奇瑞：我是被綁架的
中國汽車業毛利率 只剩「毛三到四」

中國汽車業毛利率 只剩「毛三到四」
中汽車圈出現恒大？比亞迪被長城老董暗指 長文澄清怒喊告

中汽車圈出現恒大？比亞迪被長城老董暗指 長文澄清怒喊告
競爭太慘烈 比亞迪山東最大經銷商傳倒閉

競爭太慘烈 比亞迪山東最大經銷商傳倒閉

熱門新聞

哈佛大學畢業典禮，畢業生代表之一蔣雨融因致詞內容暴紅。(美聯社)

青島女孩蔣雨融哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

2025-05-30 21:48
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
中國一名女子在上海浦東機場通關時，因為妝化太濃看起來和護照照片不同而讓人臉辨識機器辨識失敗，機場人員當場要求她卸妝，並在過程中對她不斷碎念和訕笑。(翻攝 Instagram @wchinapost )

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

2025-05-29 19:42
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

2025-05-27 10:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上
前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人

前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人
去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡