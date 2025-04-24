上海車展／中12款電動跨界車力拚特斯拉Model Y

2025年上海國際車展23日登場，包括比亞迪 、小米 、極氪與小鵬汽車等中國車企參與，其中約12款電動跨界車，在價格、技術與配備上將與特斯拉 Model Y直接競爭，這可能會加劇這家美國電動車製造商在中國乃至全球面臨的挑戰。

路透報導，特斯拉自2021年以來就沒有參加上海車展，這家美國電動車先驅發布新款或重新設計的車型，速度比中國競爭對手慢得多。特斯拉在中國市占持續下降，從2020年中國電動車市場15%峰值，跌至今年第1季9%，去年全球年銷量下滑。

據中國乘聯會數據，特斯拉中國第1季批發銷量年減21%，增長勢頭遠遜於在中國的最大競爭對手比亞迪，比亞迪增長率達到18%。

特斯拉23日發布第1季財報，淨利潤4億美元，年減71%；營收只有193億美元，年減9%。

在上海車展上首次亮相的許多Model Y競爭對手，都以更低的價格，提供更先進的電池充電、輔助駕駛和車載娛樂功能，例如小鵬汽車的G6和極氪的E6。

有分析師原預計，小米將發布備受期待的YU7跨界車，該車被視為Model Y的最大潛在威脅，但小米僅會展示SU7和SU7 Ultra車型。

獨立汽車分析師邢磊20年來一直關注中國汽車工業的崛起，他將這些車型及其他強大的中國新型電動跨界車稱為「Model Y殺手」。他認為，對於特斯拉最暢銷的車型來說，這就像一場巨大的壓力，「不會只有一輛車能打敗Model Y，而是會有12至13款」。

隨著中國持續多年的消費價格戰，下一代自動駕駛功能已成為汽車銷售和利潤爭奪戰的下一個前線。然而，在3月小米SU7發生車禍事故後，中國政府嚴厲打擊使用智慧或自動等術語描述技術的營銷宣傳，打亂了汽車製造商在上海推廣下一代駕駛輔助系統的計畫。

上月，一台小米SU7在駕駛試圖接管汽車輔助駕駛系統後，沒多久撞上一根水泥桿並起火，造成三人身亡。中國政府審查嚴格，使得比亞迪和極氪等中國汽車製造商修改行銷重點，不再突出自駕功能，而是強調對駕駛的警示。