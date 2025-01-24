足球機器人亮相 中網友喊「生產夠11個 就取代國足吧」

G1-Comp。

國產機器人企業宇樹科技，近日推出了通用人形機器人G1的首個應用方案「Unitree G1-Comp」，號稱「為賽事打造足球 巨星」，將為機器人世界杯以及今年在北京舉辦世界人形機器人運動會等賽事，注入新的可能性。

觀察者網報導，根據宇樹官方數據顯示，G1-Comp身高130cm，體重35kg，配備25-45個關節 電機，可以在足球場上完成奔跑、轉身、轉圈等動作，最高速度達每秒2米；其腿部設計支持單腿6自由度，結合120N·m的膝關節最大扭矩，讓機器人擁有快速衝刺和急停的能力。另外，在與其他機器人發生碰撞時，G1-Comp可以保持平衡穩定，當發生意外倒地時，也能自主迅速起身繼續活動。

相較於前代G1機器人，G1-Comp最大的升級是頭部新增了兩個自由度，並搭載了新一代Intel RealSense D455深度相機，配合頭部旋轉即可實現180°視野覆蓋，G1-Comp能快速識別球場環境，鎖定足球位置，並完成精準射門。

目前宇樹尚未對外公開具體價格，但考慮到其基礎的G1機器人起售僅9.9萬元，G1-Comp售價應該不會貴上特別多。

據報導，許多網友對於G1-Comp的亮相表示「國足有救了」「生產夠了11個，就取代國足吧」「早日實現世界杯奪冠夢想」，雖然只是玩笑話，但大家也好奇，該機器人或許可以參加2025 RoboCup，以及今年在北京舉辦的「一會一賽」等賽事。