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可治風濕？四川景區賣虎尿1瓶50元 市場監管員要查

中國新聞組╱綜合報導
虎尿50元一瓶。(取材自澎湃新聞)
虎尿50元一瓶。(取材自澎湃新聞)

近日有網友發文爆料，四川雅安一處景區竟販售虎尿，50元一瓶，號稱對風濕關節炎有療效，介紹文字並提到「外用」與「內服」；但有中醫專家不認可這種說法，媒體也質疑是否可以販賣此類產品，當地市場監管人員表示正在調查。

澎湃新聞報導，有網友近日發文稱「某旅遊單位出售虎尿，50元一瓶」，圖片顯示，一個櫃台上擺放著三瓶黃色液體，標簽上註明是虎尿，瓶身上的文字介紹其功用為「對類風濕、外風濕關節炎疼痛、跌打損傷、肌肉酸痛等症有較好療效」；外用方式為「兌白酒、用薑片蘸虎尿擦患處」，並提醒「內服，若有過敏症狀、暫停使用」。

發布照片的網友表示，這是拍攝於四川雅安碧峰峽景區一個店鋪，不過當時沒有看到有人購買。

該碧峰峽景區工作人員說，虎尿一瓶有半斤（250毫升），售價人民幣50元，有很多人買。另據他們的微信公眾號介紹，景區內的野生動物園內有東北虎、金絲猴等國家重點保護動物，先前的一篇推文裡還提到：「碧峰峽獨有獎品東北虎『虎尿』，讓遊戲獲勝明星驚喜不斷。」

一名不具名中醫專家表示，老虎尿不是中藥，沒有治療作用。虎骨確實可以治療風濕，但屬於禁用物質，景區不可以販賣此類產品，因為所有藥物需要政府監管部門審批，才能給病人使用。

這則新聞引發不少關注。九派新聞報導，四川雅安市場監管局碧峰峽市場監管所一名工作人員表示，正在進一步調查，具體情況以正式發布為準。

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