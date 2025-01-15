杭州電商官宣每周上班4.5天 網友羨慕：還招人嗎？

子不語年會現場圖。（取材自橙柿快報）

杭州臨平一家上市公司官員宣布實施4.5天工作制，周五只上半天班，且公司不降薪、不裁員；消息一出，迎來現場員工雷鳴般歡呼，員工紛紛在朋友圈炫耀，「#杭州一上市公司實施4.5天工作制#」的議題也一度衝上熱搜，引發網友討論。

每日經濟新聞報導，據了解，日前跨境電商 子不語集團舉辦公司年會，CEO 陳才雄在會上說，「我會送給大家一個重磅禮物，尤其是00後，一定會尖叫。 」

企業4.5天周工作制，是80後CEO陳才雄倡導和實施的。「我們員工平均年齡28歲，年輕人喜歡鬆弛感，我也希望他們能更自由地工作，沒想到公司的小小福利，這次在網上這麼火。」陳才雄說，事實上去年公司就實行了部分員工上班不打卡制度。

員工小胡說，「現在還沒開始實施，要下個月，我已經開始期待了，一周可以多出半天時間，多陪陪孩子。」許多網友看了羨慕地說，「還招人嗎？」

子不語主營時尚女裝，涵蓋全球超過80%的國家和地區，以2021年的GMV計算，子不語在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場所有平台賣家中排名第三，在北美更是排名第一。

子不語集團總部位於南苑街道，是中國最大的服飾品牌跨境電商公司之一，也是中國首家上市的純跨境電商企業，被稱為「跨境鞋服第一股」。從公司的財報上來看，他們2024年上半年的利潤，比2023年同期翻了八倍。

為了讓年輕人更加快樂地工作，公司想了很多辦法。比如，公司每年要設計3000個款式，海外銷售2000萬件服裝，過去有些比較費時費力又費財的生產和銷售流程，現在通過人工智能 流程得到優化。

另外，過去設計師要為新款服裝打版，光樣衣就要出3-4次，花10-15天才能敲定，因為這個過程中，設計師和打樣師的人工溝通成本往往比較高，現在AI打樣一次成功，三天就能出一個新款。