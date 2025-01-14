蘋果投資3500萬美元設上海新公司 AI手機將登陸？

中媒指出，蘋果技術開發（上海）有限公司宣告成立，註冊資本3500萬美元。(記者謝守真／攝影)

蘋果近日在中國成立新公司，外界猜測蘋果AI 即將登陸。從中國企業註冊平台上可見，蘋果技術開發（上海）有限公司宣告成立，註冊資本3500萬美元(約2.5兆人民幣)，營運範圍包括軟體開發、大數據、資料處理及儲存支援服務。業內普遍分析認為，蘋果的新公司成立或事關Apple Intelligence的落地。

快科技報導，此次在上海成立技術開發公司，被視為蘋果為滿足中國市場對本地數據儲存和處理監管要求的又一重要措施。

公開資料顯示，早在2017年9月蘋果就曾在中國成立蘋果技術服務（貴州）有限公司，當時媒體報導稱，蘋果在貴州投資 10億美元建設主資料中心。新成立的蘋果上海公司法定代表人Tejas Kirit Gala剛於2024年12月從蘋果貴州公司退出。此外，蘋果在烏蘭察布也設有技術服務公司。

第一財經指，截至目前，蘋果中國方面並未就上海新成立的技術開發公司未來的營運計畫作出相關回應，目前蘋果是否有在上海建造大型資料中心的新計畫尚未清楚。

報導稱，蘋果新公司落腳上海，正值這家科技巨頭積極將人工智慧（AI）服務引入中國市場銷售的iPhone的重要時間點，目前這項計畫還面臨監管的審批，蘋果AI能否在中國落地懸而未決。

奧緯諮詢前董事合夥人張君毅說：「對蘋果而言，要在中國推出Apple Intelligence套件的一個前提就是數據要留在本地。上海最新設立的公司也明確了對本地數據處理的要求。」