「上班死氣沉沉」 雲南4警犬被通報 網友笑哭：哪錯了

雲南四隻警犬「上班死氣沉沉、毆打同事」被通報，要求整改；圖為警犬示意圖。（取材自魯中晨報）

1月10日是中國警察節，雲南楚雄州公安局警犬訓練基地一則通報內容引起熱議，通報指多隻警犬工作落實不到位，包括「在宿舍到處尿尿」、「不愛乾淨不洗澡」、「 敵我不分，毆打同事，導致其他同事不能正常上崗」、「上班死氣沉沉，下班魅力四射」等，多次勸導無果，要求迅速整改。網友調侃：「小狗狗不喜歡上班，有什麼錯」、「看到『下班魅力四射』真的要笑死了」。

綜合媒體報導，雲南省楚雄彝族自治州公安局官方微信 公眾號發布「『么么零』！你被『通報』啦」一文，指「警犬么么零1月3日在宿舍到處尿尿，還流到其他同事下床，影響其他同事日常休息」、「警犬金剛不愛乾淨不洗澡，帶去洗澡把洗護師抓傷賠了人民幣500元（約68美元）」、「警犬飛天在訓練中，敵我不分，毆打同事，導致其他同事不能正常上崗」、「警犬閃電長期以來，上班死氣沉沉，下班魅力四射，多次勸導無果。」

該通報最後指，「希望上述警犬及訓導員引起高度重視，端正工作態度，迅速整改，以全新的狀態投入到新一年的工作中。」

網友紛紛直呼被可愛到了，「閃電只是犯了每個打工者都會犯的錯」、「當事狗接受批評時明顯不服」，還有網友稱，「太可愛了，狗子演我上班」、「天下打工人共同體」，還有人調侃「扣雞腿……必須扣……太不像話了」。

「我覺得我帶著牠都快在警犬基地抬不起頭了。」訓導員稱，警犬「么么零」雖然愛闖禍，但工作起來格外認真，由於聽覺嗅覺靈敏，「么么零」每次只要聽見警鈴響跑得比誰都快，這也成為特殊的技能。如今「么么零」已經獨立參與了2起實地救援，4起嫌疑人追捕工作。