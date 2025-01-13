我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堵車費效應持續 長島鐵路乘客量顯著增加

韓國瑜19日抵華府慶賀川普就職 僑界400人設宴歡迎

「上班死氣沉沉」 雲南4警犬被通報 網友笑哭：哪錯了

中國新聞組／北京13日電
雲南四隻警犬「上班死氣沉沉、毆打同事」被通報，要求整改；圖為警犬示意圖。（取材自魯中晨報）
雲南四隻警犬「上班死氣沉沉、毆打同事」被通報，要求整改；圖為警犬示意圖。（取材自魯中晨報）

1月10日是中國警察節，雲南楚雄州公安局警犬訓練基地一則通報內容引起熱議，通報指多隻警犬工作落實不到位，包括「在宿舍到處尿尿」、「不愛乾淨不洗澡」、「 敵我不分，毆打同事，導致其他同事不能正常上崗」、「上班死氣沉沉，下班魅力四射」等，多次勸導無果，要求迅速整改。網友調侃：「小狗狗不喜歡上班，有什麼錯」、「看到『下班魅力四射』真的要笑死了」。

綜合媒體報導，雲南省楚雄彝族自治州公安局官方微信公眾號發布「『么么零』！你被『通報』啦」一文，指「警犬么么零1月3日在宿舍到處尿尿，還流到其他同事下床，影響其他同事日常休息」、「警犬金剛不愛乾淨不洗澡，帶去洗澡把洗護師抓傷賠了人民幣500元（約68美元）」、「警犬飛天在訓練中，敵我不分，毆打同事，導致其他同事不能正常上崗」、「警犬閃電長期以來，上班死氣沉沉，下班魅力四射，多次勸導無果。」

該通報最後指，「希望上述警犬及訓導員引起高度重視，端正工作態度，迅速整改，以全新的狀態投入到新一年的工作中。」

網友紛紛直呼被可愛到了，「閃電只是犯了每個打工者都會犯的錯」、「當事狗接受批評時明顯不服」，還有網友稱，「太可愛了，狗子演我上班」、「天下打工人共同體」，還有人調侃「扣雞腿……必須扣……太不像話了」。

「我覺得我帶著牠都快在警犬基地抬不起頭了。」訓導員稱，警犬「么么零」雖然愛闖禍，但工作起來格外認真，由於聽覺嗅覺靈敏，「么么零」每次只要聽見警鈴響跑得比誰都快，這也成為特殊的技能。如今「么么零」已經獨立參與了2起實地救援，4起嫌疑人追捕工作。

楚雄一則通報笑哭網友。（取材自微博）
楚雄一則通報笑哭網友。（取材自微博）

微信

上一則

中國棋壇反腐重罰41人 幾乎「團滅」10年來的冠軍棋手

延伸閱讀

台中最遠派出所警犬「壯壯」 員警取締違規牠就出現

台中最遠派出所警犬「壯壯」 員警取締違規牠就出現
「上班死氣沉沉、毆打同事」 4隻警犬被通報 網友笑哭

「上班死氣沉沉、毆打同事」 4隻警犬被通報 網友笑哭
服勤3個月就倦勤「牠不快樂」 英國2歲拉布拉多警犬提前除役

服勤3個月就倦勤「牠不快樂」 英國2歲拉布拉多警犬提前除役
一級保護野牛 混進家牛群一待10幾年 雲南村民：趕不走

一級保護野牛 混進家牛群一待10幾年 雲南村民：趕不走

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
圖為吉林長春市一名母親帶小孩抽血。示意圖。(新華社資料照)

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

2025-01-05 10:40
從泰國境內可以清楚拍攝到緬甸境內建築。（取材自新華社）

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

2025-01-11 10:00
中國不少半導體公司開出高薪，不過中媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。（新華社）

6倍薪水挖角光景不再 中國半導體產業招人進入冷靜期

2025-01-11 12:12

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單

封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼