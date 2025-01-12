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山東百畝耕地被挖土變大坑 上級指示？官方要查

中國新聞組／北京12日電
大面積耕地被挖現場。（取材自央廣網）
大面積耕地被挖現場。（取材自央廣網）

山東省濱州市惠民縣村民近日向媒體反映稱，大年陳鎮商家聯村有人大肆挖土「破壞耕地」。去年底現場所見，受挖土影響的土地呈南北帶狀延伸，大片土地被挖掘至兩、三米深，部分坑內甚至滲出了地下水，估算被挖土地面積超百畝，已難辨認土地原始面貌。

部分被挖的土地。（取材自央廣網）
部分被挖的土地。（取材自央廣網）

央廣網報導，「老百姓種地，以地為生，弄成這個樣，種也沒法種，這塊地不就撂荒了嘛，糟踐了。」老唐家村的村民唐廣收說，這些被挖的土地，原先主要種植小麥、花生等作物。從2024年2、3月開始，就不斷有翻斗車到此挖土至今。

未懸掛號牌的翻鬥車駛入工地。（取材自央廣網）
未懸掛號牌的翻鬥車駛入工地。（取材自央廣網）

老唐家村村幹部唐文平透露，挖土其實是上級安排下來的任務：「16公里外的某高速公路建設工地需要土，（村裡）無償提供土源，我參加過這個會議。」

在該聯村黨群服務中心黨支部書記劉書文辦公室的牆面上，貼有一張「大年陳鎮商家聯村國土空間總體規劃圖（2021-2035年）」，圖中黃色區域為當地歷年占補平衡新增耕地。比對發現，被挖土地與這些新增耕地高度吻合。劉書文說，被挖的土地原本是「老河道」，後被畫為了耕地，無償分配給附近村民耕種。

通過自然資源部信息中心平台查詢，被挖的土地與該平台內的永久基本農田高度重合，其中，主要涉及編號尾號為335和340的永久基本農田兩處面積相加，已超過300畝。

《基本農田保護條例規定》等規定，禁止任何單位和個人取土。惠民縣自然資源和規畫局人員回應稱，經核實，被挖土地已於2006年辦理了「國有土地使用證」，權屬為濱州市引黃灌溉服務中心，被挖土地屬水工建築用地，可以合理挖土。

水工建築用地，是如何被畫定為永久基本農田？對於當地「說不清」的土地用途，北方某縣自然資源部門業內人士坦言，這體現了當地在自然資源管理上的混亂。

觀察者網報導，針對惠民縣部分土地被挖坑取土一事，濱州市已成立由自然資源規畫、農業農村、水利等部門組成的聯合調查組趕赴現場，依法依規進行全面調查核實。有關情況將及時公布。

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