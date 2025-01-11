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現金堆成山…江西公司發給農民千萬人民幣年終 有人抱走54萬

中國新聞組／綜合報導
活動現場，現金壘成一座「小山」。(取材自極目新聞／受訪者供圖）
活動現場，現金壘成一座「小山」。(取材自極目新聞／受訪者供圖）

江西省綠能農業發展有限公司把流轉的土地交給農戶管理，農戶們除每月可領基本工資，畝產量超過規定基數還有超產獎，也就是年終獎，14年來累計已發放達6970萬元（人民幣，下同）。近日，該公司發放2024年終獎，現場又堆起一座現金「小山」，還有「種糧狀元」抱走54萬，令不少網友羨慕不已。

極目新聞報導，綠能公司位於江西南昌，是一家集土地流轉、水稻種植、水稻農業生產託管服務、種植技術推廣研究、大米和米粉加工生產及銷售為一體的綜合農業企業，多次獲得全國獎項。

綠能公司副總經理吳江指出，公司把流轉的土地交給農戶管理，農戶們除每月可領取基本工資外，畝產量超過規定基數的還會有獎勵「超產獎」，也就是網路上所說的年終獎。公司連續14年給種田能手們發放，已累計達6970萬元。 

據報導，2024年的種糧狀元叫劉守量，他的團隊管理著1200多畝的農田，去年糧食產量喜人，獲得了54萬多元的獎勵。這次活動，公司一共向農民發放了1486.07萬元獎金。

57歲的劉守量在綠能公司管護農地14年， 「當時也是抱著試試看的態度找到了綠能公司，第一年沒有賺到錢。」劉守量說，後來公司從外地請來了技術人員給大家上課做培訓，「從第二年就開始掙錢了。」加入綠能公司14年來，劉守量已是第三次奪得「種糧狀元」的稱號。

談起這份工作，劉守量發自內心感到滿意，認為比外出打工划算很多，還可以在家照顧父母，並且早已讓他在縣城買了房子。

吳江說，此次獲獎的不僅有像劉守量這樣已加入公司十多年的種田「老手」，還有許多年輕面孔，像是1998年出生的龔宇是種植技術服務隊的隊員，今年獲得「最佳新人貢獻獎」，獲獎7萬元。

劉守量的二女兒。(取材自極目新聞／受訪者供圖）
劉守量的二女兒。(取材自極目新聞／受訪者供圖）

綠能 基本工資

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