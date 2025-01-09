中國去年快遞業務量達1745億件 增長21%

2024中國快遞業務量突破1700億件，增長21%。圖為2024年11月18日，極兔速遞重慶轉運中心員工在分揀快遞。（中新社）

中國國家郵政 局局長趙衝久8日在2025年全國郵政工作會議上指出，2024年中國快遞業務量達到1745億件、快遞業務收入1.4兆元（人民幣，下同，約1909億美元），同比分別增長21%、13%。

新華社報導，趙衝久說，過去這一年，中國國家郵政局聚焦「物暢其流」的願景，更好賦能實體經濟發展。縱深推進快遞進村，繼續實施「一村一站」工程，積極服務現代農業，開展農村電商 與快遞協同發展示範創建工作，助力脫貧縣和國家級鄉村振興重點幫扶縣打造當地農副產品致富產業取得好的成效。

此外，穩步發展快遞進廠，引導培育快遞服務先進製造業項目，中國全國累計形成1670個業務收入超百萬元的重點項目。一批具有引領作用的項目取得顯著進展，圓通助力C919中國國產大飛機空中展翅，郵政速遞服務國產新能源汽車出海。

同時，加快推進快遞出海，加強樞紐中心建設，累計建成境外分撥中心297個，海外倉333個，喀什國際郵件互換局加上交換站功能。強化幹線運輸能力，新增南京─盧森堡等洲際快遞貨運專線，累計開通16條中歐班列運郵線路、25條海運郵件專線。

郵政局稱，2025年是中國「十四五」規畫的收官之年。郵政局將加快推進交通強國郵政篇建設，持續推進行業生產組織效能提升，加快農村寄遞物流體系建設，大力推動行業綠色低碳發展等。預計2025年行業仍將繼續保持穩步上升態勢，快遞業務量將達到1900億件、快遞業務收入將達到1.5兆元。

另據中新社報導，隨著雙11促銷結束，2024年12月，中國電商物流指數出現季節性回落，與預期保持一致。從全年來看，整個2024年中國電商物流指數均值為113.7點，較2023年增長3.6點，實現近7年指數均值新高。

中國物流與採購聯合會7日發布數據顯示，去年12月，中國電商物流指數為112.7點，較上月回落2.8點。分項指數中，庫存周轉率指數、物流時效指數有所上升，總業務量指數、農村業務量指數、履約率指數、人員指數、滿意率指數、實載率指數和成本指數有所下降。

從需求端看，2024年12月恰逢聖誕、元旦雙節，線上消費市場在衣食住行等各方面呈現出濃厚的節日儀式感。與此同時，冰雪主題旅遊類商品搜索量明顯增長。從供給端看，受需求波動影響，部分分項指數有所下降。

分析稱，2024年全年12個月中國電商物流指數實現「九升三降」，並於11月創出近7年單月新高。分項指數中，履約率指數、人員指數、滿意率、實載率指數全年均值也均創出自2018年以來的新高，表明中國電商物流市場規模不斷擴大，供給能力和服務水準顯著提升，市場活躍度明顯增強。