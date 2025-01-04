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口罩掛冰霜、潑水成冰…中國「最冷小鎮」跌至零下44.5℃

中新社／大興安嶺4日電
阿爾山國家森林公園，遊客體驗「潑水成冰」。（新華社）
阿爾山國家森林公園，遊客體驗「潑水成冰」。（新華社）

有「中國最冷小鎮」之稱的黑龍江省大興安嶺呼中區，4日最低溫降至-44.5℃，迎來2025年元旦假期後最冷一天。 

4日一大早，呼中區呼中鎮籠罩在一層朦朧的冰霧下，街上的遊客和當地居民都裹著厚厚的羽絨服步履匆匆，很多人帽子和口罩上都掛著一層白白的冰霜。 

今天感覺要比前些天冷不少，剛出鍋的大豆腐不一會兒就涼了、凍了。常年在室外賣豆腐的商販王先生穿著加厚的冬裝和棉鞋，雙手插在自家做的羊皮暖手袋中，裡面還特意放了暖水袋。

極寒天氣為最冷小鎮帶來了獨特的自然景觀，呼瑪河沿岸的霧凇美景吸引了很多遊客和當地攝影愛好者打卡拍照。 

「第一次體驗零下40多攝氏度的極寒天氣，儘管有點擔心但是很興奮，早晨起來，外面冷得都冒白煙了。」湖南遊客劉先生表示，儘管外面很冷，但是賓館裡特別暖和，呼中的冰雪美景特別好看，拍起來很出片。 

從大興安嶺呼中區氣象局瞭解到，4日7時43分，呼中區白山景區氣象自動監測站測得最低溫度-44.5℃。受寒潮影響，預計未來3天，呼中區最低氣溫還將維持在-40℃左右。該氣象局已發佈通知，提醒遊客和當地居民注意防寒保暖，以免凍傷。

低溫 口罩

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