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真的飛起來…江蘇飛天車時速達60公里 可切換地面行駛

記者林宸誼／綜合報導
由東南大學科研團隊自主研發的首輛分散式電驅動飛行汽車「東大・鯤鵬1號」1日亮相，最高時速可達60公里。(取材自新華日報)
由東南大學科研團隊自主研發的首輛分散式電驅動飛行汽車「東大・鯤鵬1號」1日亮相，最高時速可達60公里。(取材自新華日報)

由江蘇省南京市東南大學科研團隊自主研發的首輛分散式電驅動飛行汽車「東大・鯤鵬1號」1日亮相。這是中國首輛全輪轉向全輪驅動、四軸八槳構型飛行汽車，也是江蘇省首輛陸空一體飛行汽車，最高時速可達60公里。

據現代快報、新華日報報導，該項目負責人、東南大學機械工程學院教授殷國棟介紹，該陸空一體飛行汽車以汽車為主要載體，可以在地面行駛與飛行移動間隨意切換。殷國棟表示，團隊付出了巨大的努力，致力於探索未來交通出行的新模式。希望透過這一創新成果，為未來的交通出行提供更多可能，並在低空經濟領域貢獻自己的力量。

傳統電動垂直起降飛行器eVTOL是以垂直起降航空飛行器作為主要發力點開展的研發，不具備地面移動能力，而「東大・鯤鵬1號」為陸空一體構型，兼具地面運載裝備的快速移動與空中運載裝備的靈活移動能力。

「東大・鯤鵬1號」飛行汽車，技術源於機械工程學院車輛工程系與江蘇省智慧電動運載裝備工程研究中心。

「東大・鯤鵬1號」飛行汽車整機為2.1×1.2×1.5公尺、最大起飛重量500公斤、飛行續航時間≥20分鐘、最大飛行高度≥300公尺；該車地面運動模式基於四輪分散式電驅動系統，前後雙阿克曼轉向，電液複合制動，最高時速每小時60公里。

目前「東大・鯤鵬1號」續航主要依靠大功率動力電池，團隊還開發了增程式航空電推進系統，飛行續航時間將突破2小時，將在下一代陸空一體飛行汽車上應用。

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