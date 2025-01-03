海歸不香了？ 中多地選調公務員「政治考量 」拒留學生

中國多省市去年選調公務員相繼限制甚至拒絕留學生報考。(中新社資料照片)

中國留學生 返國就業 愈來愈不吃香，多省市去年選調公務員相繼限制甚至拒絕留學生報考，即便是哈佛、劍橋等一流名校生也不得其門而入。據媒體報導，主因是政治標準愈來愈嚴，「政治素質過硬」成為先決條件。

中央社引述搜狐城市1日報導，2024年，從中國各地傳來一個重要信號，多省市的公務員選調，開始明確限制甚至「拒絕」留學生。

所謂選調公務員，就是各省黨委組織部門每年從高等院校選調優秀的應屆畢業生到基層工作，作為黨政領導幹部後備人選進行重點培養。他們的待遇升遷比一般招考的公務員要好。

在經濟第一大省廣東，2025年度「選調優秀大學畢業生」的範圍發生罕見變化，往年可報考的「國（境）外知名高校」名單全部消失了，包括哈佛、劍橋、牛津等60所全球名校。「考公大省」山東，2025年度定向選調、常規選調公務員範圍也都取消了海外大學。

河北省2023年度的選調對象範圍裡還包括QS排名約為前50名的院校碩士研究生及以上學歷學位畢業生，2024年，選調範圍調整為國內重點院校與河北省屬骨幹大專院校。

山西省則是「循序漸進」，2022年定向選調首次面向海外院校招錄，2023年海外院校縮減到64所；2024年則不再招錄海外院校學生。在首都北京，2025年度定向選調同樣將留學生拒之門外。

隨著北京、廣東、山東在選調工作中對留學生做出明確限制甚至拒絕，可能會有愈來愈多的省市跟進，做出類似的調整。這對不少中國留學生來說，可能是「當頭一棒」，因為回國考公考編也是一個重要的出路。

一份對留學生做的調查指出，中國海外留學生畢業後，有84.21%的人打算回國就業，比例相當高。在這些人當中，又有45.23%最想去國企央企，排名第一。

報導指出，中國其他省市的報考資格條件也有類似的要求。「政治素質過硬」、事業心和責任感強等標準，被放在最前頭。應該說，「在選調這件事上，國家的標準變得愈來愈嚴格了」。