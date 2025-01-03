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中國鐵路去年發送旅客40.8億人次 創歷史新高

中國新聞組／北京3日電
2024年1至11月，中國全國鐵路累計發送旅客40.08億人次。（中新社）
2024年1至11月，中國全國鐵路累計發送旅客40.08億人次。（中新社）

中國國家鐵路集團有限公司1月2日在北京召開工作會議，提到2024年國家鐵路發送旅客40.8億人次，同比增長10.8%，創歷史新高。 　　

中新社報導，2024年，中國全國鐵路單日旅客發送量創歷史新高、達2144.8萬人次，春運、暑運和假日旅客發送量多次刷新歷史紀錄；貨運方面，纍計完成貨物發送量39.9億噸，同比增長1.9%，連續8年實現增長，日均裝車首次突破18萬車大關。 　　

此外，2024年全國鐵路完成固定資產投資8506億元人民幣（約1.16億美元），同比增長11.3%，持續保持高位運行；投產新線3113公里，其中高鐵2457公里。截至2024年底，全國鐵路營業里程達到16.2萬公里，其中高鐵4.8萬公里。

中歐班列全年開行1.9萬列、發送207萬標箱，同比分別增長10%、9%；中亞班列全年開行1.2萬列、發送88萬標箱，同比分別增長10%、12%；西部陸海新通道班列全年發送96萬標箱，同比增長11%。

會議提到，2025年將擴大全程時刻表班列開行範圍，推進跨里海中歐班列南通道建設，實施口岸及後方通道擴能改造，推動中歐班列朝著更高質量、更好效益、更加安全方向發展。拓寬西部陸海新通道班列覆蓋範圍，推動西部陸海新通道班列與中歐班列有機銜接。

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