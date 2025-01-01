四川太婆慶124歲 餐餐粗糧配豬油 笑稱「被閻王遺忘」

124歲的邱柴氏身體依舊硬朗。（取材自紅星新聞）

四川省南充市花罐鎮柴氏祠村日前迎來一場盛大的慶祝活動，上百人共祝邱柴氏太婆124歲生日；1901年1月1日出生的她，歷經一個多世紀的風雨，見證時代的變遷，她說，「閻王爺把我搞忘了！」，養生之道是「每天都會吃一定量的豬油」。

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封面新聞報導，太婆聲音洪亮，聽不大清楚，眼睛模糊，也看不清周圍，她的長壽和她的生活習慣密切相關；「菜稀飯我能吃一大碗」，她一日三餐規律，每晚8時多睡覺，自己還能梳頭、燒火、餵鵝，動作麻利手不抖，飯後還在院子裡散步，黑頭髮比白髮還多。

邱柴氏一直保持著樂觀的心態，過著簡單而規律的生活。飲食以粗糧為主，無論春夏秋冬，每天都會吃一定量的豬油。

邱柴氏早年飽經生活磨難。「小時候還是清朝，人們都沒有飯吃，到山上找野菜回來吃，餓死了很多人，我還活著。」未出嫁時，她被稱為柴會計，雖沒文化卻算帳精準。集體生產時期，她勇挑重擔，耕田翻土、挑糞壘石等男人幹的重活，她從不退縮。

40多歲時，丈夫突然離世，她獨自撫養4個孩子。為維持生活，她家總是全村最早亮燈、最晚熄燈。

「她從不抱怨，不幸降臨後，沉默一段時間，又開始有說有笑地面對生活。」孫女邱桃花說，婆婆個性很好，她善待村裡每個人。有時候別人冒犯她，她笑笑就過去了，還會把冒犯她的人家的孩子請到自己家裡，好吃好喝招待。

邱桃花說，5年前，婆婆生過一場大病，肚子脹，吃不下，「就是那年感覺快不行了，我們都買好了棺木。身體恢復後，婆婆又像往常一樣，吃得、睡得、走得。」

每年太婆生日，村民們都會自發前來相聚，成為柴氏祠村獨特的風景。太婆124歲的生日是在附近一個百年四合院進行的，志願者將四合院布置得紅通通的，貼上紅對聯，掛滿紅燈籠，「過年都沒這麼熱鬧哦！」

「她是我們村的老壽星」，89歲柴蓮英說，這幾年邱柴氏過生日她都要過來給她祝壽。

宴會上，還有一個精美的多層生日蛋糕，大家一起唱生日歌。