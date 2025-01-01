豫桂鄂青4省一把手同日換人 劉寧掌河南最受矚目

劉寧成為河南一把手，擔任省委書記。(取材自廣西日報)

中國四省級一把手出現調動，河南 、廣西、湖北、青海「一把手」昨天同時換人，其中63歲的廣西黨委書記劉寧接替樓陽生，擔任河南省委書記最受關注；劉寧先後在4省區工作，黨政經歷豐富，目前又主政中原大省，仕途被看好，不排除將來還有望更上層樓。

新華社報導，除了劉寧接掌河南，2020年因新冠疫情 臨危受命「空降」武漢 的湖北省長王忠林，升任省委書記；原青海省委書記陳剛，擔任廣西自治區黨委書記；青海省省長吳曉軍升任青海省委書記。

新華社報導，上述四名新任地方大員，均為20屆中央委員，其中新任河南省委書記劉寧，1962年1月生，畢業於清華大學水利系，曾任水利部總工程師，在水利系統工作34年。2008年汶川地震後，出任水利部抗震救災指揮部前方領導小組副組長，負責唐家山堰塞湖處理。2017年從水利部副部長任上，調職青海省委副書記，次年接任省長。此後，曾調任遼寧省長、廣西黨委書記。

因屆齡（65歲）退休的樓陽生是浙江官場出身，仕途曾被看好。不過他主政河南任內發生過2021年鄭州水災災情瞞報事件、2022年村鎮銀行取款難事件，接任的劉寧在這波一把手調動中，特別受矚目。

同日，廣西召開領導幹部會議宣布，青海省委書記陳剛擔任廣西黨委書記。至於其青海書記遺缺，由青海省長吳曉軍順位升任。陳剛現年59歲，博士學歷，有北京、貴州、河北、青海、廣西五地履職經歷。此次調整後，「65後」的省級黨委書記共有四人，包括吳曉軍、陳剛、陝西省委書記趙一德、福建省委書記周祖翼。

據報導，王蒙徽因年齡（本月底滿65歲）不再擔任湖北省委書記，原職由省長王忠林升任。現年62歲的王忠林，在2020年初新冠疫情爆發後臨危受命赴任湖北，接替防控不力被免職的馬國強，擔任武漢市委書記。2021年5月任湖北省副書記，並在同月底當選省長。

另外，湖南省委副書記李殿勳調赴湖北，料擔任代省長，福建省委副書記羅東川調赴青海，將升任代省長。