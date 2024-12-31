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圖書館造成壓力？ 北京大學生到環球影城「哄自己念書」

中國新聞組／北京31日電
大學生麗坤在北京環球影城自習。（中通社）
大學生麗坤在北京環球影城自習。（中通社）

打開社交平台小紅書，「環球影城自習」相關帖子數目超過80萬。「迪士尼自習」、「歡樂谷自習」等話題同樣熱度頗高。去主題樂園看書學習，正成為中國年輕人追捧的熱潮。在「最快樂的地方」，學習不再是一件苦差事，而是快樂的享受。

「一進環球就感覺空氣中漂浮著快樂因子，情緒會被調動起來，可以能量滿格。」作為最早一批在環球影城自習的人，北京大學生麗坤說：「我告訴自己，寫完這題，就能看花車、看表演，相當於自我鼓勵式學習，哄自己學習。」

中通社報導，熱中去主題樂園自習的群體，以大學生為主。在北京，環球影城距離附近最近的高校中國傳媒大學只有半小時車程，也因此有了「中傳自習後花園」之稱。「我本身不喜歡在圖書館學習，太安靜了會感到壓力，很壓抑。」大學生梁爽表示，「但主題樂園氛圍輕鬆，還有音樂和白噪音，感覺更好。」

多數中國主題樂園，都針對學生客群推出了大學生年卡，售價比普通年卡更便宜。不少主題樂園自習愛好者是年卡用戶，一開始在樂園自習，就是希望能多去幾次「值回」票價，後來發現，「換個環境」反而提高學習效率。

社交平台上，愛好者們相互效仿交流，親身「測評」，逐漸探索出多樣的主題樂園自習「攻略」。

韓曉茜是一名英語老師，在貼文中，她分享了自己在北京環球影城霸天虎過山車旁休息室、晶體能量餐廳、琥珀嶺餐廳等不同地點工作學習的體驗，收穫大量跟帖點讚。「希望能給想自習的人提供不同選擇。」韓曉茜說。

儘管在網路上掀起風潮，不過實際走訪北京環球影城，發現琥珀嶺餐廳等熱門場所被遊客占據，鮮見自習人群。「淡季時偶爾看到幾個（來自習的人），現在天氣冷了，又進入旺季，還是以遊客為主。通常我們不會干涉，但優先保證遊客的遊覽體驗仍是第一位的。」工作人員楊先生說。

網友「超級鹹豆花」目前在北京某高校就讀醫學博士，她在小紅書上刷到環球自習相關帖子後也去體驗了一把：「對一些簡單任務來說是不錯的空間。但周圍環境也必不可免會造成干擾，如果是需要深度思考、連貫寫作的task，就不建議了。」也有人說，去主題樂園自習，歸根結柢是一場「表演型學習」。

圖為北京環球影城內遊客。（中新社）
圖為北京環球影城內遊客。（中新社）

主題樂園 環球影城 小紅書

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