遼寧學校給學生吃剩菜 家長崩潰 網：狗食桶竟成食材源

有學生家長指控，頭一波高年級吃剩飯菜，食堂工作人員倒在垃圾袋備帶回家餵狗，後來因低年級學生不夠吃了，他又把這個袋子裡的剩飯菜倒出來。（視頻截圖）

遼寧一學校竟然吃學生狗食桶剩菜，家長崩潰大哭；網友罵，「太缺德」、「太惡心了，一定要嚴懲」。事情曝光引起關注後，學校工作人員表示警方及上級單位已經介入；縣委縣政府已經成立專案組調查。

網易報導，遼寧本溪五里甸學多名學生家長日前在網上發布視頻，稱學校食堂給孩子吃倒進狗食袋子裡的菜。聚集在學校的家長們，都忍不住哭了。

家長憤怒地說，頭一批高年級學生吃剩下的飯菜，食堂工作人員裝進垃圾袋準備餵狗，結果等低年級學生過來吃飯時，飯菜打著打著發現不夠了，工作人員又把垃圾袋裡的菜倒出來倒在大盆裡，用手挑一挑，然後就給孩子們吃了。

有學生家長在視頻中說，「孩子打在餐盆裡，孩子看了也噁心，那菜裡面土豆和海帶都有咬過的牙印，然後還有那菜裡面還有大米飯粒。一開始孩子吃了，很多吃吐的，然後找他們（學校），他們不承認。」家長說，多名學生吃後上吐下瀉，有家長趕到學校查看了食堂監控，發現學校確實有從垃圾桶倒出飯菜的舉動。

家長哭訴。（視頻截圖）

視頻片段發到家長群後，群裡立刻炸了鍋，家長們情緒激動，紛紛來到學校討要說法，一名媽媽哭著大聲質問：「你也有孩子，你們家孩子會在學校吃垃圾桶裡的飯嗎？」

據學生家長說，當天30多個家長來學校討說法，「那畫面咱們不忍直視，咱們的孩子在學校，被虐待的像餵狗一樣」。該學生家長表示，第一批看到視頻的家長都崩潰了，找學校還不承認；現在視頻已經不讓看了。

「監控有可能都被刪了，這就是五里甸學校，給孩子吃狗屎桶裡的菜，大家給我看一看，這有沒有人性。」一名學生家長拍攝視頻說，好多學生家長來學校討說法，從早上一直到晚上，學校也沒給解決。

有視頻顯示，大批學生家長聚集在學校門口，要進入學校討說法：家長們喊道「孩子天天吃狗食」、「為自己的孩子伸張正義」。