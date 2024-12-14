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躲川普壓力 海康威視終止新疆5合同

中國新聞組／北京14日電

據英國金融時報報導，中國監控技術公司海康威視已終止與中國西北部新疆地方政府的五份合同，此舉可能有助於該公司免受美國當選總統川普（Donald Trump）即將上台的政府的壓力。

法廣網報導，川普擔任總統的第一屆政府於2019年將海康威視列入黑名單，指控其為侵犯以穆斯林為主的新疆維吾爾族人權提供便利。這家監控攝像機生產商周五表示，為處理這五份合同而成立的公司將不再提供合同維護服務。

在最近披露的財務信息中，海康威視以地方政府財政緊張為由，解釋了近期財務表現疲軟的原因。該公司一位高管在10月份與分析師的電話會議上說：「政府受到了一次又一次的財政衝擊，導致一些項目大幅縮水。」

在海康威視宣布這一消息之際，中國科技公司正試圖決定如何應對即將上任的川普政府，人們越來越擔心川普鷹派的內閣職位人選會對中國科技公司施加更嚴厲的限制。

中國高科技公司擔心川普政府會把它們列入美國財政部名單，這意味著供應商、客戶和銀行與它們做生意將面臨違反美國制裁的風險。

報導指出，海康威視的這一聲明也凸顯了中國地方政府的財政困難，許多地方政府由於土地出讓收入下降而面臨財政短缺，而新冠疫情期間實施的大規模檢測和隔離措施所造成的損失仍在使它們心有餘悸。根據與地方政府的類似交易，五份新疆合同的總價值可能低至數億美元。

川普 新疆 檢測

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