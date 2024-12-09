多家信評機構看衰中國房市 「未見底 明年恐再跌25%」

多家機構包括高盛、摩根史坦利及史坦普等預測，中國2025年房價將持續下跌，跌幅從5%至25%不等。圖為福建福州一處建設中的建案。（中新社）

中國房價 恐怕還沒見底，多家知名機構包括高盛 、摩根史坦利及史坦普等預測中國2025年房價將持續下跌，跌幅從5%至25%不等。

高盛指出，中國的房價在2025年仍有可能下跌20%至25%，主因隨著城市化進程的加速和人口紅利的逐漸消退，房地產 市場的供需矛盾日益突出，加上政府對房地產市場的持續調控，使得房價上漲的動力逐漸減弱，同時，全球經濟形勢的不確定性也增加中國房地產市場的不確定性。

摩根史坦利也稱，中國房市在2025年將繼續低迷，房價可能持續下跌9%左右，主要基於對中國房地產市場供需失衡、庫存積壓及購房者信心不足等問題。

國際評級公司史坦普信評發布最新報告預測，隨著密集利多政策推動下，明年中國房屋銷售額降幅將顯著收窄，預計將下降介於5%至10%，同時，全年銷售額預計在8.7兆元人民幣(約1.1兆美元)至9.2兆元間。

香港信報指出，史坦普信評在報告中指出，在中國貨幣化安置（政府以金錢補償被拆遷戶，居民再到房屋市場購房）等政策托舉下，明年一二線城市房價格仍有5%至8的下行空間；三線及以下城市在明年仍因供需失衡、需求不足及收儲政策進展緩慢，或將量價齊跌，銷售額降幅料約為15%。

報告並預估，明年中國GDP增速為4.1%，經濟增速放緩將對居民購房意願和支付能力構成挑戰，加上人口因素影響住房需求。待100萬套貨幣化安置政策開始實施後，明年至2026年將會平均釋放4000萬至5000萬平方米的購房需求，將對市場銷售形成較為顯著的提振作用。

史坦普信評指出，收儲未售商品房用於保障房，可能是短期內改善低能級城市市場狀況的主要動力，但考慮到收儲條件相對嚴格，其在明年大規模落地的可能性較低；加上房企參與的難度高，限制此政策推動低能級城市去庫存的效果。

此前，路透引述惠譽博華報告稱，對中國房地產開發業2025年展望為「低景氣穩定」，料短期中古房價格下行趨勢將延續。