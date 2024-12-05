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媒體探訪瓊瑤在成都幼時故居 三層磚木閣樓保存完好

中國新聞組／北京5日電
瓊瑤幼時故居。(取材自封面新聞)
瓊瑤幼時故居。(取材自封面新聞)

知名作家瓊瑤4日去世，讓不少人悲傷觸動。很多人可能不知道，瓊瑤和自己的雙胞胎弟弟均出生於成都，並在如今的成都錦江區總府路81號的樓內一個老閣樓裡居住過一段時光。現在，這座三層磚木結構閣樓依舊保存完好。

封面新聞報導，這座三層磚木結構的閣樓，占地760平方米，是典型的近代公館式建築，風格偏向歐式。閣樓正面最上方有個顯著的五角星樣式，淡黃色的瓦片撐起了三角形的屋頂，窗前有些雜草。樓上的窗戶和門是中式風格，呈棕紅色，遠遠望去古樸卻十分獨特。

據了解，這座建築原本是民國時期一位銀行家的宅邸，後來成為多家銀行員工的宿舍。2015年5月26日，這座建築被列入成都市第三批歷史建築保護名錄。

劉大爺已經居住在81號院20年，他說，瓊瑤也是他年輕時喜歡的作家，他知道瓊瑤從「奶娃兒」時期就住在這裡。時常有遊客因為瓊瑤的名氣，慕名來到這裡參觀留影。

「以前大家聊，說這是用洋灰和洋釘子做出來的，因此房屋很堅固。」大爺說，這棟樓有上百年的歷史，從他入住81號院就是這個樣子，從沒改變過。

瓊瑤1938年出生於四聖祠街的仁濟醫院，也就是成都市第二人民醫院的前身，4歲前一直在如今81號院的宅邸生活。

瓊瑤幼時故居。(取材自封面新聞)
瓊瑤幼時故居。(取材自封面新聞)

在一本描述她生平的的書「我的故事」中，瓊瑤曾寫道她對於成都的記憶。在瓊瑤的筆下，成都有大片油菜花，還有甜甜的白糕。

如今的舊邸，被81號院包圍，院外早已經沒有那片油菜地，而是車水馬龍的街道和繁華龐大的商業體。

上游新聞報導，瓊瑤大半個童年在川渝度過，重慶曾出現在她的作品「幾度夕陽紅」中。

瓊瑤曾住過的宅邸就在如今的總府路81號院內。(取材自封面新聞)
瓊瑤曾住過的宅邸就在如今的總府路81號院內。(取材自封面新聞)

瓊瑤 馬龍 道瓊

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