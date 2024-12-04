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網紅打卡聯合國 打造高端人設卻壞了學子「正經實習」

中國新聞組／北京4日電
同樣的拍照卡地點、相近的文案，聯合國名媛被指出自一條流水線。（取材自小紅書）
同樣的拍照卡地點、相近的文案，聯合國名媛被指出自一條流水線。（取材自小紅書）

「網紅湧向聯合國開會打卡」話題近日引發網友關注，看上去「高大上」的聯合國總部會場也被網紅攻陷。調查發現，網上的確有人在銷售在聯合國總部參加會議、活動的中介服務，而此前被揭發打造成功學人設的網紅部分已刪除了打卡視頻。有在紐約留學的學生表示，「聯合國名媛」風導致他們在聯合國「正經的實習」也被質疑是造假。

紅星新聞報導，在美國紐約一所藝術院校留學的劉女士表示，去聯合國總部參觀，參加一些活動、會議，其實並沒有太高的高門檻。目前聯合國總部入內參觀的票價為26美元，可以參觀總部大樓內的多個會議廳等，「這個其實有很多年了，也不稀奇。

劉女士說，一些活動、會議或論壇也會定期發布訊息，只要符合年齡及外語程度等要求都可以參加。甚至美國當地就會有一些仲介專門做這類計畫。一名在美國從事相關行業的部落客稱，自己能夠拿到內部人員不對外發布的邀請函，如果是線下活動收費在300美元到700美元之間。

此外，在聯合國官方網站上，還有公開招募實習生的相關訊息，但因為「網紅打卡聯合國會議」話題熱度的持續升溫，一些確實在聯合國相關機構實習的用戶也遭到網友質疑。一在紐約留學的鄭同學說，他近期也被很多人質疑自己在聯合國實習經歷是作秀。

報導指出，「其實實現在許多網紅展示的人設已經從以前的炫富風格，變成看上去更高端的內容了。」西安一家MCN機構的負責人毛先生指出，幾年前炫富類網紅容易受到關注，當時這類部落客主要發布一些名車、名牌包等的影片來打造自己的有錢人「人設」，「但後來這個類型越來越多，大家也就審美疲勞了，開始打造所謂的成功人士的人設」。

除了去聯合國開會外，還有很多用戶在發布一些「在華爾街上班」、「在NBA頭排看比賽」等相關內容，而這些用戶很多也都有自己的帶貨通道，且大多數都會在備註裡明確標註合作聯絡方式。

聯合國 華爾街 NBA

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