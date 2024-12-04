安徽巢湖博物館文物發霉 網：比被人搶走更可恥

安徽巢湖博物館展出的象牙笏板上長滿黴菌。(取材自現代快報)

有博主近日參觀安徽巢湖博物館 時發現，展櫃內三件象牙文物居然發霉了，尤其是一件象牙笏板，全身布滿霉斑。網友評論「文物在自己博物館得不到保護，比被人搶走更恥辱」。博物館工作人員表示，已經對三件象牙藏品進行了清理。

現代快報報導，自媒體博主「方渙渙」經常打卡博物館，向網友們介紹各博物館的鎮館之寶和特色，她1日發文喊話巢湖市博物館，「快救救你家藏品呀！」她表示自己是在11月27日參觀巢湖市博物館時，發現有文物發霉的情況。

「一共展出4件象牙製品，裡邊展廳的一件正常，靠近出口的那個展櫃裡的3件全都發霉嚴重，而且明顯看得出遍布鮮活的霉斑，還在發展中。」方渙渙說，一件是象牙雕的人物造型手把件，梳髻，帶叮當雙鐲，雕工線條流暢；一件是象牙籌，跟人物手把件靠得近，懷疑是被傳染的；還有一件是象牙笏板「從頭到尾全是黴菌」。

在方渙渙發布的照片和視頻中可以看到，象牙籌上有零星霉點，而象牙笏板則密布霉點，難以看出原本質地。

方渙渙表示，巢湖博物館雖然是國家三級博物館，但不少藏品是重點文物，還上過央視；除上述象牙藏品發霉外，不少文物的展標文字也說明不足，而且還有錯別字和錯誤表述。

據報導，巢湖市博物館人員2日聯繫到方渙渙，表示已經將象牙藏品進行了祛霉處理，全館檢查沒有再發現其他發霉展品，並對她在文中提及的不足處進行了整改。

網友評論「博物館不愛惜，真的不如藏寶於民」、「文物在自己博物館得不到好好保護，比被人搶走更恥辱」。