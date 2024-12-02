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中國「諾羅病毒」疫情爆發 官方急提醒：易感染、酒精無效

中國新聞組／即時報導
中國多地近期發生諾羅病毒群體感染事件，不少孩童因此送醫治療。（取材自央視）
中國多地近期發生諾羅病毒群體感染事件，不少孩童因此送醫治療。（取材自央視）

央視新聞3日報導，中國全國多地近期發生諾羅病毒（中國稱「諾如病毒」）群體感染事件，諾羅病毒引起的急性感染性腹瀉已進入發病高峰期。中國疾控中心指出，諾羅病毒傳染性強，目前尚無特效藥物和疫苗可用。

中國國家疾控局發布已於11月30日發布《學校等重點場所諾如病毒感染防控消毒技術指南》，當中提到，諾羅病毒全人群普遍易感，且酒精對其無效，呼籲中國民眾務必提高警惕。

報導稱，諾羅病毒具有傳染性強、感染劑量低、排毒時間長、免疫保護時間短和全人群普遍易感等特點，在學校、托幼機構和養老機構等人群聚集場所容易出現諾羅病毒感染性腹瀉聚集性疫情

前述《技術指南》提醒，學校等重點場所發現諾羅病毒感染患者後，應及時對其進行隔離，盡快採取消毒措施。

《技術指南》指出，諾羅病毒對常用消毒劑抵抗力較強，酒精對其無效，應選用高水平消毒劑或有效的物理消毒方法。對患者嘔吐物、排泄物等大量汙染物應使用含吸水成分的消毒粉或漂白粉完全覆蓋，或能達到高水平消毒的消毒乾巾完全覆蓋，消毒至作用時間後，小心清除乾淨。

對於如何預防諾羅病毒，央視新聞表示，飯前、便後、加工食物前應正確洗手，用肥皂和流動水至少洗20秒。此外，處理食物要徹底洗乾淨，食物必須熟透後再食用，不飲用生水。若有員工或學生出現嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀，必要時立即就醫，不得帶病上崗（課）。

疫情 疫苗

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